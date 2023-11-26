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女團XiX恨出聖誕新歌Cosplay拍MV　曾比特Mike盼與家人出國過聖誕

娛樂 17:42 2023/11/26

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曾比特與女團XiX。

曾比特（Mike）及女團XiX在今日（11月26日）齊現身商場任嘉賓，於現場獻唱之餘更與粉絲大玩遊戲。

由鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici）、繆昀希（Charlotte）、良玳瑩（本名梁善知，Crystal）和楊秉頤（Caitlin）組成女團XiX，一到達即被場內3.5米高姆明及經典吹笛造型3D史力奇迷到，活動後更紛紛爭先Selfie打卡，盡顯童真一面。

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XiX希望聖誕玩Cosplay

XiX於活動中跳唱出道曲《SiS》，之後在台上與粉絲們玩眼明手快玩默契遊戲，再親手送上姆明一族禮品予勝出的粉絲。她們指：「臨近年尾，各大頒獎典禮在即，作為新人的我們有份出席已經好榮幸，定會好好觀摩前輩們演出，從中再偷師！」

XiX更笑謂：「今年願望好想挑戰出一隻充滿聖誕氣氛嘅歌，成為大家每年聖誕必聽嘅歌曲，我哋可以喺MV內Cosplay聖誕老人、麋鹿或雪人都得，可滿足晒兒時夢想。」

女團XiX

曾比特想到芬蘭睇極光

另一邊廂，曾比特於現場大展歌喉，深情的演唱《我不是邱比特》虜獲不少少女粉絲們歡心。他於台上與粉絲大玩冬日派對裝扮比賽，粉絲出盡全力逗偶像歡心，現場笑聲不斷。

Mike受訪時不忙向公司喊話：「可惜今年聖誕已有工作在身，如果有機會放假都好想帶埋屋企人去轉芬蘭睇極光，去聖誕村揾聖誕老人，感受吓外國嘅聖誕氣氛。」

曾比特

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撰文 : TOPick柴犬出動

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