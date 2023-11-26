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新聞女王丨陳曉華分享《新聞女王》幕後花絮照　Hera大派福利益支持者【多圖】　

娛樂 18:47 2023/11/26

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

陳曉華在《新聞女王》雖然演出只得兩集，但表現獲肯定。

TVB台慶劇《新聞女王》播出以來成熱話，「Man姐」佘詩曼、「佐治」馬國明、「張家妍」李施嬅的演出自然成焦點。

此外，其他《新聞女王》演員演出也受談論，當中港姐陳曉華（Hera）演被「用完即棄」的唐芷瑤，在第2集已被Man姐炒魷。

新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲

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新聞女王丨陳曉華：好寶貴嘅課堂

雖然陳曉華在《新聞女王》出鏡機會不多，但演出頗有發揮並被觀眾讚演出有進步。她日前在個人IG上載拍攝花絮照，並寫：

作為第一個被淘汰嘅snk news記者
我都上左（咗）好寶貴嘅課堂
多謝man姐家妍George 芷瑤
george 講過
「女人嘅人緣你無 女人嘅直覺你都無」
之所以無 可能係因為太過執著於某啲事情
忽略左（咗）身邊嘅事
努力好重要 但過分努力 可能會迷失
我都係一個好怕停低嘅人
所以一直學習如何去得到平衡
從來無諗過唐芷瑤呢個角色能夠引起咁多人共鳴
我諗 大家都很努力 好博命 辛苦啦
願你地都能夠在生活中去得一個合適嘅平衡🩷

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新聞女王丨Hera騷身段益粉絲

不少網民在其帖文下留言讚她演得好，此外「張家妍」李施嬅也有留言稱：「辛苦啦，同我一齊熬過最熱過幾日！😂😂😂」

另外，Hera在昨日（11月25日）於個人社交平台「派糧」，上載兩張穿胸口位置開窿的低胸長裙，騷好身段派福利，她表示：「又一年，記憶好有限，好多嘢都唔記得！」陳楨怡亦留言大讚：「Lengs!」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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