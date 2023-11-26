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奢侈育兒︱單親媽靠綜緩寧食即食麵　堅持給女兒滿身名牌：要給孩子最好

育兒資訊 18:40 2023/11/26

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一位英國媽媽在英國電視節目中分享她靠綜緩，寧願靠即食麵為生，堅持花大部分金錢購買名牌嬰兒服裝到七個月大的女兒上。（YouTube截圖：Real Families）

大多數父母都想給孩子最好的，但「最好」有沒有走得太遠了？一位接受公共援助並花大部分錢購買名牌嬰兒服裝的媽媽。一位英國媽媽在英國電視節目中分享她每周接受180美元(約1400港元)的綜援，靠即食麵並花大部分錢購買名牌到7個月大的女兒嬰兒服裝上，只為了提供給孩子「最好的」。她對bb的奢侈育兒方式，以及她自己的貧困生活方式掀起網上熱議。

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20 歲的卡麗莎(Carissa Spark)來自英國多塞特郡，她在英國真人秀節目《Blinging Up Baby》中透露，她和她七個月大的嬰兒Lavinia 過著特別的育兒方式。她依靠政府援助金和每周會去學校當理髮師的兼職獨力養育女兒。卡麗莎在節目分享她會將一半收入用作買嬰兒名牌服飾上，即使要靠吃即食麵維生，也要給孩子「最好的」和「需要的」東西。然而眾多父母對所謂「需要的東西」看法截然不同。

她告訴節目的工作人員：「我喜歡蝴蝶結、滾邊、絲帶裝飾，甚至任何閃閃發光的東西 —– 但我知道我再也不會擁有！」」在節目中可見卡麗莎家中，展示了她女兒的所有高端服裝，包括無數滴著亮片和水晶的連衣裙、等昂貴品牌的服裝套裝。她說作為嬰兒時尚達人的努力都是為了確保 Lavinia 長大後會感到特別。

這是我喜歡的樣子，我要給女兒最好的，讓她知道我是有多愛她！

其實，她最終動機是試圖與她的孩子建立比她和母親更好的親子關係。原來卡麗莎從小就跟媽媽關係緊張，甚至疏離，她是由祖父母養大的。卡麗莎表示這樣的育兒方法受到不少人抨擊，但是她認為這樣是「自己喜歡的模樣」。事實上，她也是在療癒她自己內心的孩子啊。

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責任編輯：王明芳

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