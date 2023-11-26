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【提防騙案】警方一周接71人就假冒八達通報案　「八達通（內測）」毒App或入侵手機

社會 18:39 2023/11/26

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一周內警方共接獲至少71人就假冒八達通騙案報案，涉及損失逾21萬元。（資料圖片）

警方表示，一周內警方共接獲至少71人就假冒八達通騙案報案，涉及損失逾21萬元。

警方指騙徒手法與其他釣魚手法類同，透過發放SMS短訊，以八達通積分即將到期為餌，誘使公眾按連結進入偽冒八達通網站，輸入電話號碼、驗證碼、八達通號碼等資料，以登入其電子錢包轉走資產。也有部分假網站要求受害人輸入信用卡號碼、信用卡安全代碼（CVV）及一次性密碼等，以進行未授權交易以騙取財產。

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此外，坊間近日出現有一款名為「八達通（內測）」的疑似毒App，經初步分析後相信能取得Android用戶手機存取權限，藉此入侵手機進行非法行為。

警方提醒市民切勿點擊任何不明連結，不要輕易透露個人或敏感資料，應從官方渠道下載手機App，使用抗惡意軟件工具及經常保持更新。

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記者：黃穎津

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