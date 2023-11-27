【照顧者】秀茂坪邨照顧者慘案引關注　社署研安老院短期接收被照顧者

▲ 社署表示，即將公布安老院舍收容需短期安置的被照顧者。(資料圖片)

殘疾人士短期緊急宿位長期供應緊張，早前秀茂坪邨一對智力有問題的兄弟，就母親入院缺乏照顧而餓死。社署向本報表示，正制定措施，要求140間買位安老院舍收容被照顧者，詳情即將公布。

有關注團體認為，新安排料能紓緩壓力，不過安老院舍及殘疾人士院舍照顧需求不同，安老院或有能力照顧肢體傷疾人士，但智障人士則未必適合，認為當局需為安老院舍員工提供訓練，長遠則需增加殘疾人士院舍及日間暫託中心名額。

政府的暫託宿位服務，目前分為安老院及殘疾人士院舍兩大類。其中殘疾人士分別提供約172個日間暫託服務名額和約395個住宿暫託宿位，不過宿位仍然供不應求。早前秀茂坪邨一對50多歲、有智力有問題的兄弟，就因母親入院缺乏照顧而餓死。

施政報告提及，要求買位院舍協助收容有暫託需要的被照顧者。據了解政府關注事件，因此早前主動聯絡安老業界諮詢。社署回覆本報查詢時表示，有關措施快將推出，現正制定執行細節，會適時公布詳情。

社區組織協會幹事吳衛東表示，理解政府希望應對被照顧者的暫託需求。他指，被照顧者有不同的類別，當中包括肢體傷殘人士，以及智障人士等。他表示，院舍料較有經驗照顧肢體傷殘人士，不過智障人士所需的照顧要求或較多。他表示，安老院舍的員工大多是家庭主婦，憂慮安老院舍是否有足夠能力，照顧這類被照顧者，認為當局公布新政策的同時，亦應安排相應訓練。

吳衛東表示，殘疾人士院舍供應長期不足，當中殘疾人士的輪候時間可達10年，部分殘疾人士院舍甚至只有政府的豁免牌，相應的短期暫託宿位亦不夠。他希望，當局長遠制定照顧者友善政策，應設具體目標未來殘疾人士院舍的數目，亦應加強社區照顧。

安老服務協會委員李輝表示，部分非政府機構社工一直有於安老院舍聯繫，踩界收容社會有需要人士，料有安老院舍可以短暫收容被照顧者，希望當局就人手及開支上，提供充足支援。

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記者：陳展棋

