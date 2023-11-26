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【基層醫療】調查反映基層社群身心健康需支援　善導會倡加設駐機構醫護人員

社會 19:43 2023/11/26

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善導會建議政府在服務高危基層社群的機構，加設專職醫護人員，精準一站式為基層提供健康管理服務。（善導會圖片）

政府近年致力加強基層醫療，有調查發現，更生人士、精神復元人士及少數族裔人士的體重指標（BMI）呈兩極化，過輕情況較一般人高逾5成，二級肥胖亦較一般人高8成半。善導會建議政府在服務高危基層社群的機構，加設專職醫護人員，精準一站式為基層提供健康管理服務。

善導會於2021年12月至今年2月期間，以問卷訪問1,156名15歲或以上的特定基層群組，主要為更生人士、精神復元人士及多元族裔人士，結果發現，受訪者的BMI呈兩極化，過輕情況較一般人高逾5成，二級肥胖則較一般人士高8成半；3成聲稱沒有高血壓病史的受訪者，在血壓檢查時亦出現血壓升高的情況，其中多元族裔人士相關比率較一般人高逾5倍，情況令人擔憂。

精神健康方面，更生人士確診精神病患的比率較一般人士高，當中確診抑鬱症比率是一般人5倍；逾5成受訪基層亦曾經歷睡眠困擾，當中多元族裔人士情況尤為嚴重。另基層群組在過去一個月沒有進行任何體能活動的比率，較一般人多兩倍半，不參與的普遍原因是疲倦及缺乏恆心，逾半多元族裔人士則說沒時間。

41歲更生人士阿強（化名）兩年前因犯事被判接受感化。他表示，當時上庭有壓力，出現睡眠和情緒問題，企圖以吸煙飲酒等方式減壓，體重一度上升至86公斤，幸接受輔導、定期運動後，體重回落至62公斤。他認為社會服務若能同時附有健康生活管理支援，可為較被動的健康高危服務使用者提供誘因，參與健康檢查，並維持良好操守及健康生活方式，

善導會副總幹事（社會康復及社區教育）李冠美指，基層社群包括更生人士、多元族裔人士及精神復元人士，因不同個人或環境因素，未必會主動尋求基層醫療服務，但他們的復康之路，不能僅依賴前線社工提供輔導，故會方提出「社中有醫」策略，建議透過整合現有及增加資源配套，為服務高危基層社群的機構，提供與健康生活管理相關的駐機構專職醫護人員，精準為有需要人士提供適切健康管理服務，並及早識別高風險人士，並作適度介入和跟進。

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責任編輯：梁薾心

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