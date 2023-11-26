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【區議會選舉】逾8成受訪青年無興趣入「三會」或關愛隊　青協促擴闊自薦計劃

社會 20:41 2023/11/26

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受訪青年對「完善地區治理建議方案」認識程度平均僅3.25分。（青協圖片）

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行。有調查發現，逾8成受訪青年沒有興趣獲委任為「三會」委員或參與關愛隊，對於政府今年5月公布的「完善地區治理建議方案」認識程度，平均分亦低於一般水平。

香港青年協會青年研究中心的「青年創研庫」於9月28日至10月2日期間，以實地問卷訪問526名18至34歲青年。結果發現，青年對所屬地區的歸屬感平均為6.82分，54.9%人指有興趣參與改善地區工作；58.7%更認為自己信任特區政府，比率為過去同類型調查最高，並首次超越5成。

然而，若以10分為滿分，受訪青年對政府今年5月公布的「完善地區治理建議方案」認識程度，平均僅3.25分，低於一般水平；分別82.1%和80.4%人對獲委任為「三會」委員，即分區委員會、防火委員會和滅罪委員會，以及參與關愛隊表示沒有興趣；分別30%和23%稱參與地區治理的主要障礙是缺乏裝備及人脈網絡。

研究亦對20名青年個案及3名專家與學者進行訪問，有受訪個案表示，自己不被政府認識，獲政府委任的機會為「零」。

青年創研庫青年發展組副召集人潘子鋒指，近年不少「三會」中青年委員佔整體委員比例甚低，建議擴闊青年委員自薦計劃範圍，將「三會」納入計劃內，以及擴大委任人選的推薦來源，讓社會服務機構可向當局推薦人才，增加有志和優秀青年早日在地區得到提拔機會。

另一副召集人鄭煦喬則建議設立「青年地區改善提案計劃」，包含資助、責任及認同等元素，讓青年透過策劃和實踐他們認為可以改善社區的項目。該組成員譚霈琳亦倡當局訂立全面推廣策略。

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責任編輯：梁薾心

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