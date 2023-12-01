【中美關係】美國會議員促撤港經貿辦　立法會議員譴責惟料對香港經貿無實質影響

▲ 蔡冠深表示，中央支持香港鞏固國際金融、貿易中心地位，商機處處。（資料圖片）

美國參眾兩院的外交事務委員會先後通過法案，涉撤銷香港駐美經貿辦事處。本港政商界紛譴責，促美方停止推進法案，惟相信即使經貿辦被撤，對港經貿不會有實質影響。

蔡冠深：中央支持香港鞏固國際金融中心等地位 商機處處

香港中華總商會發聲明反對美方停止干涉香港事務。全國政協常委、中總會長蔡冠深指出，在「一國兩制」下，香港於經濟、對外事務、文化及宗教等領域享有高度自治，更擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，中央支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，正是商機處處。中總認為，有關法案不僅干預內地和香港事務，更損害港美雙方利益，期望美方立即停止任何損害中美和港美關係的舉措。

會計界議員黃俊碩對法案獲美眾議院外委會通過感遺憾，譴責他們將政治凌駕於兩地人民、經濟來往。黃俊碩續指，經貿辦雖然有重要角色，但多年來香港的經濟活力，以及作為中國對外開放南大門的形象，在美國商界中亦根深蒂固，料不會對香港經貿帶來實質影響。他認為，在全球政經環境多變的情況下，中美保持良好溝通關係尤為重要，希望美國政府懸崖勒馬，以穩定為大前提，不要執行上述法案，並期望在國家層面解決。

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記者：戴朗希