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【大型項目融資】「大型發展項目融資委員會」舉行首次會議　商工作部署

政治 17:14 2023/12/01

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「大型發展項目融資委員會」舉行首次會議。（政府新聞處圖片）

由財政司司長陳茂波主持的「大型發展項目融資委員會」（委員會）今日召開第一次會議。會議聚焦討論了委員會運作模式、工作部署和計劃。

委員會將負責審視各項大型發展項目的財務安排，並為項目的不同投融資方案提供意見，包括評估引入投資者參與項目的可行性，以槓桿市場資金和效率。委員會亦會全面審視各個大型發展項目對政府的財政影響，確保政府財政的可持續性。

陳茂波在會議上表示，大型發展項目對香港的長遠和持續發展而言是重要的投資，也需要龐大的資金。委員會要為不同項目籌劃合適、穩妥的融資模式和安排，做好部署，讓項目能有序、順利推展。

行政長官在2023年《施政報告》中宣布成立「大型發展項目融資委員會」，並設立「大型發展項目融資辦公室」。
 
委員會成員包括：
財政司司長（主席）
財政司副司長 （副主席）
財經事務及庫務局局長
運輸及物流局局長
發展局局長
財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）
發展局常任秘書長（工務）
香港金融管理局總裁
政府經濟顧問

其他相關政策局和部門代表亦會按需要出席會議。

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責任編輯：林曉君

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