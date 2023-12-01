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【會計師公會改選】5位候選人與青師會會員交流　會長鄧耀龍籲支持有實力青年會計師

政治 18:25 2023/12/01

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5位候選人與青師會會員交流。（青師會供圖）

「2023香港會計師公會理事會選舉」進行中，選民可在12月4日下午5時30分前，透過實體及網上投票系統投票。今年有15位候選人競逐12個席位。

為讓更多青年會計師了解候選人參選政綱及理念，香港會計師公會前會長鄭中正與香港青年會計師發展交流協會會長鄧耀龍，日前合辦「會計朋友傾下偈——青年人計出我們的未來」見面會，讓會員和代表青師會的候選人深入互動交流。

與會候選人包括：青師會前會長林兆豐、理事會成員盧卓邦及謝海發、榮譽理事湯飆、永久會員周鎮忠。見面會由鄭中正主持，鄧耀龍呼籲會員支持有實力的青年會計師加入會計師公會理事會，為業界出力和發聲。

其他候選人包括：陳定邦、鍾嘉銘、羅卓堅、李舜兒、李淳暉、廖國泰、白仲賢、黃慧琪、鄔晉升、楊朗欣。

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責任編輯：林曉君

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