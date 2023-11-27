年少日記︱ 年少日記透析「內在小孩」　精神科醫生：家長首先讓子女覺得家是安全島

▲ 《年少日記》劇照

最近城中熱話當然是電影《年少日記》，故事將學童自殺問題與男主角鄭sir的過去及現在生活貫穿在一起，鄭sir有一個不幸的童年，他有一個暴力爸爸，最終導致父母離婚，這樣的成長經歷成為鄭sir的童年陰影，可惜長大後的鄭sir最終也選擇和心愛的妻子離婚。電影將不同的時空和各種學童問題縱橫交錯地聯繫在一起，部份觀眾詢問筆者這些重疊的故事是否出於巧合，還是真有其事？

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心理分析大師榮格 (Carl Jung) 曾經提及 “Child Within” 兒童原型的概念，一個悲傷的情緒，或一件挫折的事件，並未隨著時間流逝，而是存儲在潛意識中，無時無刻影響著成年後的我們。而之後也有精神學家米西廸 (Missildine) 提出「內在小孩」(Inner Child) 的理論。在孩童時，我們的各種經歷和情緒無論是好是壞，都會內化到潛意識中的「內在小孩」。

鄭sir不幸的童年潛移默化地內化到他的潛意識，他的「內在小孩」變得悲觀、無助和沒有安全感，與父母若即若離的關係並沒有消失，只是埋藏在潛意識當中。即使鄭 sir 長大後成為了為人師表，與父母若即若離的關係再一次投射到他的妻子，這解釋了為何「離婚」雖然始於原生家庭，而最終再一次輪迴到他自己的婚姻身上。

另一方面，除了鄭sir之外，他的哥哥在童年時也同樣經歷家暴，在冰冷的家庭當中成長，他們兩兄弟都是「無助小孩」。作為老師，鄭 sir比較容易明白學童的壓力，當中包括成績、名次、朋輩欺凌或家庭問題，當學童承受不了當前的壓力，他們就會感到無助和出現情緒問題，例如抑鬱症。在鄭 sir眼中，由於個人的童年經歷，或許他能識別那一位學生是無助小孩。

當鄭 sir 在學校發現有學童留下遺書，他童年時的抑鬱和無助感如泉水湧出，潛藏在鄭sir的 無助「內在小孩」被牽動了，他和哥哥的無助童年立即投射到他的學生身上，在戲中他努力拼命地幫助學童，阻止不幸事件發生，其實他也在拼命救贖自己無助的童年。另一方面，這也是對哥哥的一種補償，或許當年老師不能阻止悲劇發生，所以今天作為老師的他一定要扭盡六壬將不幸逆轉。那麼我們怎樣做才能幫助無助的學童？

作為家長，首先我們要建立一個溫暖和諧的家庭，沒有家暴，沒有吵架，讓學童覺得家庭是一個安全島。作為老師，我們要阻止校園欺凌，嘗試從學生角度去幫他們處理壓力，最重要是無條件地關懷學生。作為朋輩，也要去關心身邊感到無助的同學。只要大家釋出善意，讓無助的學生產生安全感，這樣就能大大減低悲劇的發生！

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文章獲林震醫生授權轉載。