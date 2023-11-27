CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬

▲ 單親女CEO買精誕兩女富養，帶大女赴港考國際學校。

內地女CEO葉海洋赴美買精子，先後誕下兩名5國混血女兒，成為一名女強人單親媽媽。葉海洋一直悉心栽培女兒，花重金富養她們，為她們提供最優質的教育。早前她宣布會移居香港，近日更安排大女Doris到香港兩間貴族國際學校面試，她更分享了面試的內容。

▲ 葉海洋育有兩名女兒。（facebook圖片）

打扮中性的葉海洋白手興家，20多歲就攀上化妝品公司CEO的高位。單身的她分別在2017年及2021年赴外國買優質精子，誕下兩名5國混血女兒，包括5歲半大女Doris和1歲半細女Hatti。近日她在社交平台上載影片，分享大女Doris到香港求學情況。她計劃全家移居香港，並讓Doris轉讀香港的國際學校，因此特意從深圳來港，先後到香港墨爾文國際學校及哈羅香港國際學校面試。

最新影片：

筆試須考繁體字

從影片可見，Doris面試前十分緊張，她們先到香港墨爾文國際學校，Doris直言這是自己最喜歡學校，「考不上這個我就好擔心啊，我回家想哭」，令陪伴前往面試的葉海洋哭笑不得，只得叫她趁有時間再看看書。

葉海洋亦嘆氣指，墨爾文較難考，因為Doris要從二年級插班，考試難度很大。不過，當Doris完成面試出來後，卻充滿自信，覺得自己可以考得上。

之後，她們就趕往哈羅香港國際學校面試，同樣地Doris考完出來也覺得自己表現不錯。面試後她們參觀校園，見到很多學生在大球場玩耍，Doris表示很喜歡，自己亦忍不住在草地球場上奔跑。

葉海洋總結，這次香港考試，筆試部分涉及繁體字卷及簡體字卷，英文部分是自然拼讀及英文數學，還有生活自理能力，面試則以全英語進行，考理解和綜合能力。

光是繁體字那塊我估計我姑娘就懸了，不過Doris身上的自信可真是一點不差。考不入也沒關係，這次主打就是讓她體驗一下甚麼叫考試。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

哈羅香港國際學校

在2012年創校的哈羅香港國際學校，是英國哈羅公學在全球開辦的第4所分校，學校位處屯門黃金海岸附近，是香港首間提供寄宿制的國際學校，採用英國課程，中學部學生修讀IGCSE及A-Level課程。

哈羅校舍佔地3.8萬平方米，環境優美且有貴族氣氛，學校鼓勵學生多元發展，特別是音樂、運動和藝術等。2023/24學年小一至小五學費為$185,680，另須付$60,000年度建設費（Annual Capital Levy），並設有個人及企業資本憑證（Corporate Capital Certificates），只於二手市場交易。

香港墨爾文國際學校

位於大埔的香港墨爾文國際學校，於2018年8月開校，是繼哈羅公學到香港辦學後，在香港札根的另一所名校。墨爾文是香港首批開辦森林學校課程的學校之一，由森林學校三級認證的領導負責。

課程採用國際文憑組織（IB）的小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科課程（DP）。2023/24學年小一至小六學費為$182,820，年度建設費（Annual Capital Levy）為$42,000，另設有個人和企業提名權（Nomination Rights）。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林愛娜