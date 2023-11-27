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珍惜生命｜末期胃癌楊嘉驃親揭化療脫髮經歷　盼分享「消失的半年」鼓勵同路人

醫健人物 11:13 2023/11/27

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28歲末期胃癌患者楊嘉驃在網上分享化療脫髮經歷，希望鼓勵失去頭髮的同路人。

28歲末期胃癌患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）今年10月捐出80萬元予香港兒童癌病基金，引起全城關注。已出院回家休養的他，近日在社交平台上分享化療期間脫髮的經歷，希望可藉此鼓勵及陪伴其他失去頭髮的同路人。

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楊嘉驃周日（26日）在Instagram引用電影《少林足球》的對白「點解我生得咁靚仔，但係要甩頭髮？」作開場白，上載圖文分享去年進行化療的經歷。從照片可見，當時躺在病床上的他已幾乎沒有頭髮；他就指出，很少人見過他光頭的樣子，因為自己一直不想被人見到。

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他表示，脫髮是很多種化療都會出現的副作用，雖然並不痛苦，但就對不少癌症病人造成困擾，

起初每次一碰便掉下數十條，於是索性全部剷掉了。

剃掉頭髮後，楊嘉驃特意買了一頂很密實的帽子，「上年有半年每天都戴著」。對他而言，除了外表，脫髮亦在心理上造成不少影響：「即使沒有人看着，即使是沒有惡意的目光，我也害怕被人看出我有癌症」。他又分享，自己某次在主題樂園玩機動遊戲時被職員要求除帽，雖然明白箇中原因，卻仍感到「非常尷尬和赤裸」。他知道沒有人歧視自己，只是被心魔影響，

帶著「抗癌勇士」的光環，在街上卻有「唔見得光」的感覺。

他在文末表示，希望透過分享這「消失的半年」，可以陪伴其他失去頭髮的同路人。

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責任編輯：羅嘉欣

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