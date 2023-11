閨密情斷丨陳凱琳龔嘉欣譚凱琪聚會四缺一　沈卓盈缺席「少婦聯盟」姊妹情不再

▲ 「少婦聯盟」再次四缺一,未見沈卓盈蹤影。

陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪與沈卓盈因為拍攝TVB劇集《平安谷之詭谷傳說》而結緣,由同事升呢為好閨密,更組成「少婦聯盟」。

四女不時相約聚會,但近年聚會中僅見陳凱琳、龔嘉欣和譚凱琪,四缺一獨欠沈卓盈,盛傳四女已經情此不再,最後一次齊人合體已是兩年前。

【粉碎不和傳聞】沈卓盈現身譚凱琪囡囡百日宴 陳凱琳解釋「少婦聯盟」減少聚會原因

上個星期感恩節,陳凱琳、龔嘉欣與譚凱琪相約開party慶祝,昨日(11月26日)她們在社交網站分享聚會照片,可見「少婦聯盟」依然四缺一,未見沈卓盈的蹤影。

從相中可見,桌上除了有多款pizza,還有巨型豬肋骨、牛排,非常豐富,難怪陳凱琳和龔嘉欣開心舉V,看來今個感恩節「吃」得很感恩!

【TVB花旦】龔嘉欣孖日籍緋聞男友搞生意 Katy專注工作揚言接受「閃婚」

最後合體兩年前

「少婦聯盟」最後一次齊人合體,已是2021年譚凱琪為女兒Gabri在市值半億的豪宅舉行百日宴。

當時陳凱琳曾解釋去年4人甚少齊人聚會的原因:「It’s been so difficult to get everyone together since last year (pregnancies, filming schedule, motherhood..etc etc) but I’m so happy to see everyone again —and for a fabulous reason too: Gabri’s 100 Days!(自去年以來,讓大家聚在一起非常困難(懷孕、拍攝時間表、母親身份等),但我很高興再次見到大家——而且還有一個美妙的理由:Gabri的100天!)」

而今年8月,龔嘉欣與日籍緋聞男友、甜品大師松岡哲也(Tetsuya Matsuoka)合作開餐廳,開幕當日只見陳凱琳和譚凱琪到場。

對於「少婦聯盟」四缺一未見沈卓盈,龔嘉欣表示:「我們的少婦有很多人。」說畢便扯開話題,令人聯想是否與沈卓盈反目!

▲ 沈卓盈結婚姊妹團未見「少婦聯盟」蹤影,自此傳出姊妹情決裂。

沈卓盈姊妹團「少婦聯盟」冇份

沈卓盈2019年2月嫁給內衣商人Calvin,並在泰國布吉舉行婚禮,當時邀請了何傲兒、陳自瑤及徐淑敏當姊妹送嫁,「少婦聯盟」陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪卻未有出席。

被問到為何沒有邀請陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪「少婦聯盟」好姐妹,沈卓盈解釋:「因為只是一個小型派對,所以只邀請了家人和幾位識於微時的好朋友,而且不是在香港辦,所以不太想打擾其他人。」

