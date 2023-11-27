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閨密情斷丨陳凱琳龔嘉欣譚凱琪聚會四缺一　沈卓盈缺席「少婦聯盟」姊妹情不再

娛樂 12:10 2023/11/27

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「少婦聯盟」再次四缺一，未見沈卓盈蹤影。

陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪與沈卓盈因為拍攝TVB劇集《平安谷之詭谷傳說》而結緣，由同事升呢為好閨密，更組成「少婦聯盟」。

四女不時相約聚會，但近年聚會中僅見陳凱琳、龔嘉欣和譚凱琪，四缺一獨欠沈卓盈，盛傳四女已經情此不再，最後一次齊人合體已是兩年前。

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上個星期感恩節，陳凱琳、龔嘉欣與譚凱琪相約開party慶祝，昨日（11月26日）她們在社交網站分享聚會照片，可見「少婦聯盟」依然四缺一，未見沈卓盈的蹤影。

從相中可見，桌上除了有多款pizza，還有巨型豬肋骨、牛排，非常豐富，難怪陳凱琳和龔嘉欣開心舉V，看來今個感恩節「吃」得很感恩！

（IG圖片）

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最後合體兩年前

「少婦聯盟」最後一次齊人合體，已是2021年譚凱琪為女兒Gabri在市值半億的豪宅舉行百日宴。

當時陳凱琳曾解釋去年4人甚少齊人聚會的原因：「It’s been so difficult to get everyone together since last year (pregnancies, filming schedule, motherhood..etc etc) but I’m so happy to see everyone again —and for a fabulous reason too: Gabri’s 100 Days!（自去年以來，讓大家聚在一起非常困難（懷孕、拍攝時間表、母親身份等），但我很高興再次見到大家——而且還有一個美妙的理由：Gabri的100天！）」

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而今年8月，龔嘉欣與日籍緋聞男友、甜品大師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）合作開餐廳，開幕當日只見陳凱琳和譚凱琪到場。

對於「少婦聯盟」四缺一未見沈卓盈，龔嘉欣表示：「我們的少婦有很多人。」說畢便扯開話題，令人聯想是否與沈卓盈反目！

沈卓盈結婚姊妹團未見「少婦聯盟」蹤影，自此傳出姊妹情決裂。

沈卓盈姊妹團「少婦聯盟」冇份

沈卓盈2019年2月嫁給內衣商人Calvin，並在泰國布吉舉行婚禮，當時邀請了何傲兒、陳自瑤及徐淑敏當姊妹送嫁，「少婦聯盟」陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪卻未有出席。

被問到為何沒有邀請陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪「少婦聯盟」好姐妹，沈卓盈解釋：「因為只是一個小型派對，所以只邀請了家人和幾位識於微時的好朋友，而且不是在香港辦，所以不太想打擾其他人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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