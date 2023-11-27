校園健康｜石圍角小學鼓勵學生參與武術舞獅多元化運動　明年推免費劍擊欖球興趣班

▲ 石小日前舉行Fitness Day，12月及1月將為幼稚園生舉辦英語日及中華文化日。

學生除了學業成績，運動健康亦不容忽視。香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學（下稱石小）舉辦Fitness Day，開放予公眾及學生試玩武術、體適能等熱門運動。校長郭敏麗相信，培養學生運動的興趣，他們「放電」後在學習和記憶的速度會更快，學校明年將逐步新增欖球、劍擊等活動，讓學生免費參與。

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石小日前為區內幼稚園生及全校師生，舉辦本學年首個開放日Fitness Day，當天活動包括武術、體適能、足球、障礙賽及躲避盤試玩，「師生花了兩個月時間籌備，當中更有新興運動劍擊」，郭校長表示，了解不少學生對劍擊充滿興趣，因此下學年將會開辦校隊，同時聘請教練為他們訓練及上興趣班。

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石小在運動教育一向不遺餘力，數年前已由擁有國際武術裁判資格的老師擔任武術隊教練，帶領學生贏得不少學界賽的冠軍，「武術目前已融入體育課內，各個年級的學生均可學習長拳、雙截棍、太極等，讓他們從中了解長幼有序、尊師重道等傳統中國文化精神」。

郭校長說，石小除設有游泳、男女子足球、舞獅、三葉球等課程，下學期將會增加欖球班，「首階段讓三、四年級的學生自由參與，以課後興趣班進行，下學年將會組隊參加校外比賽」。她透露，學生不論是參加劍擊、欖球，或現時恆常的活動均是免費，以鼓勵他們盡量嘗試不同的項目。

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此外，為推行校內運動文化，石小本學年為學生編排新的日程表，配合教育局建議，為他們安排每天100分鐘休息時間，包括兩節20分鐘的休息和60分鐘午飯小休。「在大息時會增設運動時段，讓學生參加擲球、羽毛球等運動項目，可以鬆一鬆的同時建立對運動的興趣」。

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責任編輯：王明芳