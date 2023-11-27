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懷孕禁忌｜山楂可促進子宮收縮 孕婦不宜多吃山楂及山楂製品

新手爸媽 11:13 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

山楂對子宮有一定的興奮作用，可促進子宮收縮。

我的許多朋友為了迅速減肥，都出盡八寶，其中一種方法是山楂片煲茶飲，飲時放入一茶匙蜂蜜以沖淡一下山楂的酸味。山楂之所以被認為能減肥，因為它含有的解脂酶，能促進脂肪類食物的消化，促進胃液分泌。而且酸的食物能刺激胃液分泌，提高消化酶活性，促進胃蠕動，有利食物的消化和營養成分的吸收。

因此，它成了許多孕婦喜歡吃的酸性零食之一。不過，孕婦不宜多吃山楂。為甚麼呢？因為山楂對子宮有一定的興奮作用，可促進子宮收縮。曾有過自然流產史或懷孕後有先兆流產微狀的孕婦們，應忌食山楂以及山楂製品。孕婦偶然吃一點點是沒有問題的，但為了懷孕安全，還是不吃為妙，尤其是懷孕初期的首三個月，更加要小心。

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有讀者在一次育嬰分享會上，說她第二次懷孕後如常去做孕檢，一切正常。到了第二個月檢查時，發現胎兒無聲無色，沒有生命了，原因不明。醫生安慰她不要傷心，說這種情況時有發生。

有些事情，只能說這是天意。我們縱使如何強大，但有些事情卻是無能為力的。

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撰文 : 李韡玲

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