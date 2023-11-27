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肝腺瘤丨與女友訂婚2個月後迎噩耗　33歲醫生肝出血心臟驟停亡

醫生診症室 11:56 2023/11/27

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33歲醫生與女友訂婚2個月後遇噩耗，肝出血心臟驟停離世。（iStock圖片）

巴西一名33歲醫生兼健美運動員，9月宣布與女友訂婚，未料日前卻傳出噩耗，他因肝臟腺瘤引起出血，導致心臟驟停，於11月19日在當地一間醫院去世。

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根據《太陽報》報道，33歲的魯道夫（Rodolfo Duarte Ribeiro dos Santos）是一名健美運動員，擁有聖保羅聯邦大學運動醫學及運動生理學學位，他於當地開設了一間運動醫學及藥理學診所，其女友卡洛琳（Caroline Sanches）在診所擔任營養師一職。

今年9月，魯道夫向女友求婚，未料正當愛情事業兩得意之際，卻迎來噩耗。本月19日，魯道夫在一間私人醫院去世，死因是「肝腺瘤引起出血而心臟驟停」。報道指，腺瘤通常是發生在腺體組織的良性腫瘤，據悉他生前正接受治療。

魯道夫的死訊傳出後，未婚妻卡洛琳於社交平台發文悼念，傷心欲絕表示「他是我的未婚夫、我一生的摯愛、我的醫生、我的一切、我的世界」，同時亦感謝家人朋友的關心。

魯道夫與未婚妻。（IG@carolinessanches）

肝腺瘤出血風險高

根據，台灣肝病防治學術基金會資料，肝腺瘤是從肝細胞長出來的良性腫瘤，目前成因尚未明確，大多數的肝腺瘤都沒有明顯症狀，只有少數長大到一定程度，壓迫到附近器官，可引起胃脹、腹痛、出血等問題。肝腺瘤的出血機會比其他肝臟良性腫瘤高，尤其是較大的肝腺瘤，更容易有出血問題。

另外，由於肝腺瘤的出血風險高，且少數有惡化成惡性腫瘤的機會，因此一旦確診肝腺瘤，醫生通常會建議進行手術切除。

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責任編輯：羅嘉欣

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