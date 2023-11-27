迴光返照丨昏迷男子停止搶救後突然甦醒　10多天後離世醫生揭「迴光返照」真相

▲ 昏迷男子停止搶救後突然甦醒，10多天後離世醫生揭「迴光返照」真相。

年老患者因重病陷昏迷，卻竟然在停用呼吸機後，相繼甦醒，究竟是迴光返照還是病情有所改善？有醫生為此揭開謎團，指曾目睹不少重症患者在臨終前有短暫清醒的瞬間，這俗稱為「迴光返照」的現象，有可能是因人在缺氧時，腦部會有一段掙扎的發電，從而令患者突然變得精神，不過這些時間一般並不會維持過久；若病情真的有所改善，一般清醒時間會較長，而且維生指數會愈來愈好。

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台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰在Facebook發文，分享有關案例以說明，指第一位病人是70歲罹患末期肝癌的男性，因肺炎、敗血症昏迷，又合併腎衰竭，有腦出血情形需開刀引流；第二位病人是80多歲女性因心衰竭與肺阻塞COPD末期，肺炎又小中風昏迷。兩位病人都努力搶救了一個月，抗生素也都用到了第四線，家屬因為不想讓患者受苦，遂簽署放棄急救與放棄治療的同意書。

惟當兩病人均停用呼吸機後，竟不約而同於2天後甦醒，呼吸和血壓也跟著回穩。不過，根據驗血結果，第一位男性患者，其腎功能持續惡化，甦醒不久慢慢又陷昏迷，且在十幾天後過世；第二位女性患者則越來越穩定，後來轉到復健科做中風後的復健治療。

蘇一峰透露，過去常常觀察到重症患者在臨死前有短暫的清醒時間，俗稱為「迴光返照」的現象，懷疑與缺氧有關。他指過去有不少的研究發現，人在缺氧時腦部會有一段掙扎的發電，此時可能會讓患者突然變得清楚有精神，有些人甚至會跟家屬交代完後事。但是畢竟是迴光返照，病患的抽血檢驗數值並沒有進步，而清楚的時間也不會太長，可能最長幾天後又開始昏迷了。

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責任編輯：羅嘉欣