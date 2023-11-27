新聞女王x導火新聞線丨視后佘詩曼演Man姐表情到位　梁小冰孤立自己化身霸氣皇阿瑪

▲ 你喜歡《導火新聞線》的「皇阿瑪」梁小冰，還是《新聞女王》的「Man姐」佘詩曼？

TVB台慶劇《新聞女王》現正熱播，《新聞女王》吸引不少觀眾收看，演員及劇情都成為了大家茶餘飯後的熱話。

有網民將《新聞女王》跟2015年播放的香港電視網絡劇集《導火新聞線》一起討論，並將孭飛的「皇阿瑪」梁小冰和「Man姐」佘詩曼作比較。

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《導火新聞線》被封港視神劇

當年港視播出《導火新聞線》後，觀眾迴響甚大，更被喻為是一部寫實的預言劇。

劇集獲得了很多好評，網民大讚劇集是全實景拍攝，而且製作精細，惟有網民認為劇集的表達方式過於直白，硬繃繃地藉着角色將話說出來。

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《新聞女王》具戲劇感

現正播放的《新聞女王》近日被多位主播批評劇情離地，猶如一部現代版宮鬥劇，較著重權鬥部分多於談及新聞從業員的工作。

不過亦有網民力撐劇集，認為誇張劇情具戲劇效果，增加追看性和緊張感。

▲ （《導火新聞線》截圖）

曾為TVB當家花旦

《導火新聞線》的重要角色為梁小冰飾演的總編輯皇阿瑪，有別於著日的善良角色，位高權重的她是一名經常發惡責罵下屬的霸氣上司。梁小冰曾為了演好角色而刻意孤立自己，凝重不一樣的氣場。

梁小冰參加1990年《香港小姐競選》奪得季軍後入行，並為90年代的TVB當家花旦，劇接劇的她備受力捧。她於2000年嫁給資深演員陳嘉輝，二人於婚後育有一名兒子。

▲ （《新聞女王》劇照）

兩屆TVB視后

久未於TVB出現的佘詩曼回巢孭重飛，為台慶劇《新聞女王》飾演首席女主播Man姐，劇集未出街已在中港兩地獲得關注，更以逾百萬預約量登上優酷史來港劇預約冠軍位置。視后佘詩曼的每個眼神、表情和舉止都很有戲，深得網民愛戴。

佘詩曼參加1997年《香港小姐競選》奪得季軍後入行，出道不久便擔任多部劇集的女主角，繼而晉身為TVB一線花旦。她於2006年及2014年分別憑《鳳凰四重奏》及《使徒行者》奪得視后「最佳女主角」。

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