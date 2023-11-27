親子好去處︱柴灣消防局12月開放日 免費入場設攤位遊戲+救援示範

▲ 12.3柴灣消防局舉行開放日！

【親子好去處/消防局開放日/柴灣/免費入場/攤位遊戲/救援示範】近月不少消防局舉行開放日，12月3日終於來到柴灣消防局！一家大小在開放日當天，除了可參觀消防局及認識消防員的日常工作外，現在還設有免費攤位遊戲、救援工作示範、災難應變等，讓小朋友可以深入了解消防員的工作及責任。若想入場即日起可到指定地點領取門票入場！

最新影片:

柴灣消防局開放日

日期：12月3日（星期日）

時段 A ：10:00 - 13:00、時段B：13:30 - 16:30

地點：柴灣常安街80號柴灣消防局

入場費：免費入場

*活動當日另於常安街遊樂場設有攤位遊戲無需入場券

入場券派發詳情

派發日期：即日起

派發時間：10:00

派發地點：柴灣常安街80號柴灣消防局及銅鑼灣維園道111號銅鑼灣消防局

*每人限取4張，3歲或以下嬰幼兒無須入場券

*入場券數量有限，派完即止

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳