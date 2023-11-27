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親子好去處︱柴灣消防局12月開放日 免費入場設攤位遊戲+救援示範

親子好去處 12:09 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

12.3柴灣消防局舉行開放日！

【親子好去處/消防局開放日/柴灣/免費入場/攤位遊戲/救援示範】近月不少消防局舉行開放日，12月3日終於來到柴灣消防局！一家大小在開放日當天，除了可參觀消防局及認識消防員的日常工作外，現在還設有免費攤位遊戲、救援工作示範、災難應變等，讓小朋友可以深入了解消防員的工作及責任。若想入場即日起可到指定地點領取門票入場！

最新影片:

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啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

柴灣消防局開放日
日期：12月3日（星期日）
時段 A ：10:00 - 13:00、時段B：13:30 - 16:30
地點：柴灣常安街80號柴灣消防局
入場費：免費入場

*活動當日另於常安街遊樂場設有攤位遊戲無需入場券

入場券派發詳情
派發日期：即日起
派發時間：10:00
派發地點：柴灣常安街80號柴灣消防局及銅鑼灣維園道111號銅鑼灣消防局

*每人限取4張，3歲或以下嬰幼兒無須入場券
*入場券數量有限，派完即止

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責任編輯︰王明芳

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