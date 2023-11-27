  • 26°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女校文化︱從小一到中學畢業均讀女校 鄧藹霖：在女校生存一點也不容易

升學教育 11:38 2023/11/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

鄧藹霖以過來人身份，分享在女校的生存法則。

我從小一至中學畢業，都是就讀全校清一色女生的女校，讓我告訴你，在女校生存，一點也不容易。

女生記憶力比男生強，小小年紀已能把細微的東西牢牢記在腦裏，不過就連不好的事情同時也會牢牢銘記。女生都記仇，若你得罪她，她是不會輕易饒你的。

女生張嘴天生很會說話，小小年紀就能口若懸河，把事情描繪得有聲有色，生動有趣。可是，這張嘴同時也會說三道四，說人家的壞話、說是非。

女生的專注力比男生強，她們都較為聽教聽話，乖乖地跟從老師的指示，專心地把任務完成。但，倘若你不幸成為女生針對的目標，她們會鍥而不捨地針對你，讓你永不超生。

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

我曾深入研究，發現在女校被欺凌的目標類型很廣泛。你長得醜、長得肥、長得瘦，又或鼻尖長了大黑痣、小腿長得像瓜等等，都有機會成為被恥笑的對象。不要以為長得漂亮就能逃過一劫，長得高䠷、五官精巧的小美人，同樣會被排斥：「唓！佢好靚咩！」妒忌心氾濫吧！

家境貧窮，校服特別髒，雙鞋又殘舊的，固然會被排擠成為孤獨精，家境富裕的卻也不一定受歡迎：「唓！佢好叻咩！」不過，總會有三兩個馬屁精繞着有錢同學身邊轉，她們不至於孤單。

其實，我至今仍未能搞清楚自己當年是屬於哪個類別，我也曾被欺凌排斥呢！也許是長得太醜太瘦吧！不過，那年我獲得全港朗誦冠軍後，校長請我上台表演時，隱約聽見有人悄悄說：「唓！佢好叻咩，做乜要迫我哋聽佢？」

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
19:15 2023/11/24
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
年少日記︱ 年少日記透析「內在小孩」　精神科醫生：家長首先讓子女覺得家是安全島
今日 10:03
年少日記︱ 年少日記透析「內在小孩」　精神科醫生：家長首先讓子女覺得家是安全島
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
今日 10:31
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬

你可能感興趣

升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
19:15 2023/11/24
升中面試︱陸永11歲大女報讀直資中學　拍片全英文自我介紹外語超強
年少日記︱ 年少日記透析「內在小孩」　精神科醫生：家長首先讓子女覺得家是安全島
今日 10:03
年少日記︱ 年少日記透析「內在小孩」　精神科醫生：家長首先讓子女覺得家是安全島
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
今日 10:31
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
中小學教育 中學

最高瀏覽

不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
急症室最長等候時間（11月27日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間08:05）
網絡熱話︱天降煙頭擊中6歲童　警全棟樓驗DNA無品男自首下場曝光
網絡熱話︱天降煙頭擊中6歲童　警全棟樓驗DNA無品男自首下場曝光