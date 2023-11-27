女校文化︱從小一到中學畢業均讀女校 鄧藹霖：在女校生存一點也不容易

▲ 鄧藹霖以過來人身份，分享在女校的生存法則。

我從小一至中學畢業，都是就讀全校清一色女生的女校，讓我告訴你，在女校生存，一點也不容易。

女生記憶力比男生強，小小年紀已能把細微的東西牢牢記在腦裏，不過就連不好的事情同時也會牢牢銘記。女生都記仇，若你得罪她，她是不會輕易饒你的。

女生張嘴天生很會說話，小小年紀就能口若懸河，把事情描繪得有聲有色，生動有趣。可是，這張嘴同時也會說三道四，說人家的壞話、說是非。

女生的專注力比男生強，她們都較為聽教聽話，乖乖地跟從老師的指示，專心地把任務完成。但，倘若你不幸成為女生針對的目標，她們會鍥而不捨地針對你，讓你永不超生。

我曾深入研究，發現在女校被欺凌的目標類型很廣泛。你長得醜、長得肥、長得瘦，又或鼻尖長了大黑痣、小腿長得像瓜等等，都有機會成為被恥笑的對象。不要以為長得漂亮就能逃過一劫，長得高䠷、五官精巧的小美人，同樣會被排斥：「唓！佢好靚咩！」妒忌心氾濫吧！

家境貧窮，校服特別髒，雙鞋又殘舊的，固然會被排擠成為孤獨精，家境富裕的卻也不一定受歡迎：「唓！佢好叻咩！」不過，總會有三兩個馬屁精繞着有錢同學身邊轉，她們不至於孤單。

其實，我至今仍未能搞清楚自己當年是屬於哪個類別，我也曾被欺凌排斥呢！也許是長得太醜太瘦吧！不過，那年我獲得全港朗誦冠軍後，校長請我上台表演時，隱約聽見有人悄悄說：「唓！佢好叻咩，做乜要迫我哋聽佢？」

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