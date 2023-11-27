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【Hounax騙案】反詐騙組織斥社交媒體廣告驗證不足　促警方及早公布可疑平台

社會 11:35 2023/11/27

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（程志遠攝）

虛假投資平台「Hounax」涉嫌詐騙，遭警方立案調查，證監會將平台列為無牌公司及可疑網站，至今過百人疑入騙局，涉款達過億元。「反詐騙大聯盟」稱至今接獲5名市民求助，有受害人近百萬資金遭騙徒凍結，聯盟市民不要受高回報的聲稱而盲目投資，建議執法部門及早公布可疑的投資平台，避免更多市民受害。

反詐騙聯盟接獲5人求助 「反詐騙大聯盟」召集人、選委界立法會議員吳傑莊在電台節目指，HOUNAX騙案與JPEX案並不相似，因為前者運用不同社交媒體賣廣告，以名人投資成功作招徠，引誘市民加入聊天群組並開設投資戶口，認為事件凸顯社交媒體的廣告驗證不足。

吳傑莊表示，聯盟至今接獲5名市民求助，其中一名事主在 Hounax 開戶並存放近100萬元遭凍結，平台聲稱其資金有洗黑錢嫌疑，要求再存放3%資金，以驗證解凍資金。另有事主在社交平台，被引導至有過百人的通訊群組，但當中大部分都是假帳戶，其後有人會私訊受害人引誘開戶，聲稱可以短時間賺多錢。

他呼籲市民要小心選擇正規的投資平台，不要因為聲稱的回報高便投資，以免「利大本無歸」。他建議證監會要與警方合作，及早公布懷疑有問題的投資平台，避免更多市民墮入騙局。

Hounax 於本月1日被證監會列入「無牌公司及可疑網站」名單上。選委界立法會議員江玉歡表示，名單上的平台數量眾多，認為不可能單靠名單便要求市民「自求多福」，而現時大部分涉及投資平台的騙案，依賴市民舉報，建議警方應主動檢視社交網站或虛擬投資平台，一旦發現有可疑主動向市民公布。她指證監會作為監管機構很被動，建議證監會多做一步，例如提前封鎖平台。 

證監會昨（26日）回覆傳媒查詢時表示，至今接獲15宗相關投訴，受害人亦已向警方報案。證監會續稱，接獲投訴後，早前已展開調查，並留意到Hounax平台活動可疑，其後將平台列入無牌公司及可疑網站名單，惟平台不受監管，亦非證監會持牌機構，因此證監會無權停止平台運作。 證監會表示，已透過早前新設立的專責機制，就事件與警方分享情報。證監會調查仍在進行中。

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