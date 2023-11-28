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虎媽之苦︱兒子升上小一家中變戰場 35歲港媽日日情緒失控數月間變蒼老

育兒資訊 12:12 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

媽媽自從兒子升讀小一後，數個月間變老。

她無意之中瞥向鏡中的自己，乍看之下不禁嚇得跳了起來。

鏡中人怎會這麼難看？她的皮膚暗啞灰敗，眼角盡現乾紋，眼圈是黑色的，一隻大眼袋是紅色的，狀態奇差得像個老人。還有頭上的髮絲，為甚麼會呈現稀疏的狀況？是在不為意之間頭髮甩掉了不少嗎？面前這副恐怖尊容簡直是女人的噩夢。

她才三十五歲，竟會未老先衰。其實，她本人未必洞悉原因，她不是長時期一臉苦澀委靡不堪，就是橫眉怒目咆哮，這統統都是女士美顏的大敵呢！

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她想叫出去請菲傭給她端一杯熱茶，好讓她安定神緒，但喉嚨卻未能正常發出聲音來。打從兒子入讀小一以來，她會經常喉痛失聲，兒子考試期就最為頻密，也許她仍未能察覺這是她罵仔罵得太猛的後遺症吧！

她很想辭掉工作專心在家教仔，但奈何五年前買了一層樓，丈夫一人的收入是沒可能負擔的。她也不去想那些變負資產、銀行有機會call loan的頭痛問題。世界何處正發生戰亂，她當然是無暇關心，她只清楚自己的家每天都如戰場——兒子拒絕合作、媽媽咆哮；兒子駁嘴、媽媽給他一記耳光；兒子哭鬧情緒失控、媽媽也同時失控地打！打！打！

這天是嫲嫲的生日，媽媽老不願意地隨丈夫帶兒子參加家庭飯局。太浪費時間了吧！可知道一餐飯兒子可溫習三課書了。兒子一個箭步跑過去跟姑姐坐，近來兒子經常都拒絕坐在媽媽身旁了。

她往洗手間時，隱約聽到有人在背後說：「唉！你老婆真係要睇醫生！」

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