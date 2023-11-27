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食用安全｜日本佐賀縣有雞場爆H5禽流感　4萬隻雞及雞蛋被撲殺及銷毀

食用安全 11:51 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

日本佐賀縣有雞場爆H5禽流感，4萬隻雞及雞蛋被撲殺及銷毀。

日本佐賀縣鹿島市爆發H5禽流感病毒，當地一處雞場出現雞隻相繼死亡的情形，經基因檢驗後，從雞隻上驗出帶有高致病性的H5禽流感病毒。

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據「日本放送協會」（NHK）及共同社報道，鹿島市一處養雞場24日出現雞隻相繼死亡的情形，經檢驗證實雞隻感染H5禽流感。佐賀縣政府開始撲殺及銷毀雞場內，飼養的約4萬隻雞及雞蛋，並將養雞場周邊10公里劃為「出貨限制區域」，禁止12間雞場將雞隻等產品出貨。

日本政府農林水產省表示，這是日本全境內，有養雞場於本季確認感染的首例禽流感，也是首次連續4季都發生禽流感疫情。

日本政府就此在首相官邸危機管理中心，成立負責蒐集禽流感疫情資訊的「情報聯絡室」。農林水產省也召開防疫對策總部會議，農相宮下一郎表示將派遣流行病學調查團隊。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 傳染病 流感 禽流感 佐賀 鹿島 日本

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