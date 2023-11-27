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中年好聲音2丨周國豐點名大讚顏米羔　曾蜜詩獲谷婭溦指導下即表現大躍進

娛樂 12:48 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

顏米羔唱《留給這世上我最愛的人》獲得89分成全晚最高分。

由車婉婉任主持的TVB節目《中年好聲音2》在昨晚（11月26日）表現最亮眼的選手，非大熱顏米羔莫屬。紅隊顏米羔獻唱《留給這世上我最愛的人》，表演甫開始便大晒功架玩清唱，技驚四座；最終顏米羔憑深情演出贏得全晚最高分的89分。

想將歌曲獻給家人的米羔，坦言從前少不更事，將屋企人放在最後的位置，直到最愛錫他的三家姐將他點醒，才意識到自己一直虧欠家人；三家姐當晚亦有到現場為米羔打氣，令他感動落淚。

對於米羔演出，張佳添大讚：「你同舞台愈嚟愈連為一體，今日你嘅聲音係最穩定嘅一次，啲力嚟得好舒服，Powerful之餘亦冇壓迫感，Feel到你穿透又參透嘅感覺！」關心妍（Jade）說：「你一開頭嘅清唱，我已經同肥媽講一定得啦，除非中間跣胎！」周國豐更直指：「你係今季其中一個大熱門。」

中年好聲音2丨徐澤昌座駕車窗遭打碎　近兩萬元財物被賊人偷去

顏米羔

谷婭溦搞掂硬頸曾蜜詩

紅組曾蜜詩則在谷婭溦的指導下，表現大躍進！以紅色旗袍＋毛毛被肩上陣的曾蜜詩化身上海歌女、獻唱李香蘭的《三年》。

擅長「嗌歌」的蜜詩一改風格大晒低音，最終獲得87分不俗成績，肥媽說：「真係要讚呀！好恭喜谷婭溦，蜜詩由第一屆（季）到依家成日嗌歌，但原來佢低音咁靚，之前冇人發覺佢有呢樣嘢，佢以前好唔聽話。」

谷婭溦笑言：「依家佢真係好聽話，我講咩佢就做咩。」伍仲衡亦笑言：「恭喜你（曾蜜詩），你終於明白咩係唱歌，唱歌唔係鬥高音，你依家感動到人。」

曾蜜詩經谷婭溦嘅指導後終於脫胎換骨。

鄭梓浩朱博文跳舞

另一亮眼選手可算是鄭梓浩，外形斯文的梓浩與朱博文跳唱《冰山大火》，兩人勁歌熱舞一唱一和，非常合拍，最終獲得87分。

梓浩大晒好「舞」功令人眼前一亮，伍仲衡笑言：「梓浩你令我刮目相看。」Jade說：「博文你唱呢隻歌我諗應該掂啦，你唱《頭髮亂了》唱得好好，點知你被梓浩比下去，梓浩今日使盡渾身解數，拋低咗好多包袱。」

鄭梓浩（左）與朱博文跳唱《冰山大火》，

張佳添則笑說：「好開心你哋唔吝嗇你哋嘅肢體，雖然有啲位跳到有啲似蛤𧊅，你哋仲要着住綠色衫，但呢個冇扣你哋分，我睇得好開心。」

獲得上半場最低分的藍組，經評審團退庭商議後須淘汰尹新杰，肥媽說：「邊個走我哋都唔想，只好揀（藍組）最低分嘅一個。」樂觀的尹新杰叫大家不要哭，並說：「我特別感謝老師和隊友，我在這裏認識了這麼多好朋友，其實我已經把我自己想唱的都唱出來，我沒有甚麼遺憾。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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