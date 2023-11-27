  • 26°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚媽精明眼】荃灣悦品酒店/屯門悦品度假酒店自助餐買一送一　$203+1/位歎龍蝦和牛+麵包蟹

親子好去處 12:26 2023/11/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

有龍蝦生蠔任食。(kkday)

荃灣悦品酒店及屯門悦品度假酒店 The Platter提供自助餐買一送一優惠，兩間酒店分別提供「泰•逍遙周末自助午餐」，任食麵包蟹、冬蔭功炒蜆、燒頂級紐西蘭肉眼，價錢低至$203+/位！另有「牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐」，可以大歎生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、焗芝士波士頓龍蝦，$323+/位起，另外還有莓莓盛「燕」2人下午茶，以大紅大紫的雜莓入饌，配合矜貴養顏的燕窩，製作出精緻鹹甜美點，喜歡high tea的朋友不要錯過。

最新影片：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

荃灣悦品酒店自助午/晚餐詳情如下:

銷售日期：2023年11月27日 12:00 至 12月3日 23:59
使用日期：2023年11月28日 至 2024年1月15日

1. 【買一送一】閒日精選半自助午餐/ 牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐/ 泰•逍遙週末自助午餐/ 松露•和牛半自助晚餐

閒日精選半自助午餐：HKD$178/ 一組2位，人均HKD$89/位
牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐：HKD$682/ 一組2位，人均HKD$341/位
泰•逍遙週末自助午餐：HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位
松露•和牛半自助晚餐：HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

多款海鮮任選。(kkday)

— 產品介紹 —

1.牛迷・龍蝦・生蠔自助晚餐

日期：星期六、日及公眾假期
時間: 6:00pm – 9:30pm
價錢:HKD$682/ 一組2位，人均HKD$341/位

2.松露•和牛•海鮮半自助晚餐

日期：星期一至五（優惠不適用於星期六日及公眾假期）
時間：6:00pm – 9:00pm
自助海鮮及沙律吧 ＋ 是日餐湯 ＋ 一款主菜 ＋ 自助甜品 ＋ 咖啡或茶＋ 橙汁
半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。
已包加一服務費
價錢:HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

環境整潔。(kkday)

3.閒日精選半自助午餐

日期：星期一至五
時間: 12:00nn - 2:30pm
價錢:HKD$178/ 一組2位，人均HKD$89/位

一家大細好去處。(kkday)

4.泰•逍遙週末自助午餐

日期：星期六、日及公眾假期
時間: 12:00nn - 2:30pm
泰•逍遙週末自助午餐：泰式青木瓜沙律/ 泰式酸辣豬肉碎粉絲沙律/ 沙爹串燒/ 泰式冬蔭功海鲜湯/ 森巴醬焗魚/ 泰式青咖喱燒豬排骨/ 泰式冬蔭功炒蜆/ 泰式辣掓糕炒青口/ 泰式菠蘿海鲜炒飯 等等
價錢:HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位

*已包加一服務費

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

購買連結:按此

大大隻芝士焗龍蝦。(kkday)

屯門悦品酒店Hotel COZi火車主題餐廳自助午/晚餐詳情如下:

銷售日期：2023年11月27日 12:00 至 12月3日 23:59
使用日期：2023年11月28日 至 2024年1月15日


1. 【買一送一】閒日精選半自助午餐/ 牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐/ 泰•逍遙週末自助午餐/ 松露•和牛半自助晚餐

閒日精選半自助午餐：HKD$178/ 一組2位，人均HKD$89/位
牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐：HKD$646 或 706/ 一組2位，人均HKD$323 或 353/位
泰•逍遙週末自助午餐：HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位
松露•和牛半自助晚餐：HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

「牛魔王」一定要幫襯。(kkday)

— 產品介紹 —

1. 牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐

日期及時間：
星期五 6:00pm–9:30pm
星期六至日及公眾假期 5:45pm-10pm
價錢:HKD$646 或 706/ 一組2位，人均HKD$323 或 353/位

2. 泰•逍遙週末自助午餐

日期：星期六至日及公眾假期
時間：12:00pm – 2:30pm
價錢:HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位

3. 松露•和牛半自助晚餐

日期：星期一至四（優惠或不適用於星期五至日及公眾假期）
時間：6:00pm - 9:00pm
價錢:HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

4. 閒日半自助午餐

日期：星期一至五（優惠或不適用於星期六、日及公眾假期）
時間：12:00pm – 2:30pm
價錢:HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

購買連結:按此

*已包加一服務費

大大隻芝士焗龍蝦。(kkday)

— 餐廳資料 —

The Platter

電話：3899 9222
地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

好去處 網絡熱話 餐廳情報 自助餐 酒店 著數優惠 主題餐廳

最高瀏覽

不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
急症室最長等候時間（11月27日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間08:05）
網絡熱話︱天降煙頭擊中6歲童　警全棟樓驗DNA無品男自首下場曝光
網絡熱話︱天降煙頭擊中6歲童　警全棟樓驗DNA無品男自首下場曝光