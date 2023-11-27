【靚媽精明眼】荃灣悦品酒店/屯門悦品度假酒店自助餐買一送一　$203+1/位歎龍蝦和牛+麵包蟹

▲ 有龍蝦生蠔任食。(kkday)

荃灣悦品酒店及屯門悦品度假酒店 The Platter提供自助餐買一送一優惠，兩間酒店分別提供「泰•逍遙周末自助午餐」，任食麵包蟹、冬蔭功炒蜆、燒頂級紐西蘭肉眼，價錢低至$203+/位！另有「牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐」，可以大歎生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、焗芝士波士頓龍蝦，$323+/位起，另外還有莓莓盛「燕」2人下午茶，以大紅大紫的雜莓入饌，配合矜貴養顏的燕窩，製作出精緻鹹甜美點，喜歡high tea的朋友不要錯過。

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荃灣悦品酒店自助午/晚餐詳情如下:

銷售日期：2023年11月27日 12:00 至 12月3日 23:59

使用日期：2023年11月28日 至 2024年1月15日

1. 【買一送一】閒日精選半自助午餐/ 牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐/ 泰•逍遙週末自助午餐/ 松露•和牛半自助晚餐

閒日精選半自助午餐：HKD$178/ 一組2位，人均HKD$89/位

牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐：HKD$682/ 一組2位，人均HKD$341/位

泰•逍遙週末自助午餐：HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位

松露•和牛半自助晚餐：HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

▲ 多款海鮮任選。(kkday)

— 產品介紹 —

1.牛迷・龍蝦・生蠔自助晚餐

日期：星期六、日及公眾假期

時間: 6:00pm – 9:30pm

價錢:HKD$682/ 一組2位，人均HKD$341/位

2.松露•和牛•海鮮半自助晚餐

日期：星期一至五（優惠不適用於星期六日及公眾假期）

時間：6:00pm – 9:00pm

自助海鮮及沙律吧 ＋ 是日餐湯 ＋ 一款主菜 ＋ 自助甜品 ＋ 咖啡或茶＋ 橙汁

半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

已包加一服務費

價錢:HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

▲ 環境整潔。(kkday)

3.閒日精選半自助午餐

日期：星期一至五

時間: 12:00nn - 2:30pm

價錢:HKD$178/ 一組2位，人均HKD$89/位

▲ 一家大細好去處。(kkday)

4.泰•逍遙週末自助午餐

日期：星期六、日及公眾假期

時間: 12:00nn - 2:30pm

泰•逍遙週末自助午餐：泰式青木瓜沙律/ 泰式酸辣豬肉碎粉絲沙律/ 沙爹串燒/ 泰式冬蔭功海鲜湯/ 森巴醬焗魚/ 泰式青咖喱燒豬排骨/ 泰式冬蔭功炒蜆/ 泰式辣掓糕炒青口/ 泰式菠蘿海鲜炒飯 等等

價錢:HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位

*已包加一服務費

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

購買連結:按此

▲ 大大隻芝士焗龍蝦。(kkday)

屯門悦品酒店Hotel COZi火車主題餐廳自助午/晚餐詳情如下:

銷售日期：2023年11月27日 12:00 至 12月3日 23:59

使用日期：2023年11月28日 至 2024年1月15日



1. 【買一送一】閒日精選半自助午餐/ 牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐/ 泰•逍遙週末自助午餐/ 松露•和牛半自助晚餐

閒日精選半自助午餐：HKD$178/ 一組2位，人均HKD$89/位

牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐：HKD$646 或 706/ 一組2位，人均HKD$323 或 353/位

泰•逍遙週末自助午餐：HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位

松露•和牛半自助晚餐：HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

▲ 「牛魔王」一定要幫襯。(kkday)

— 產品介紹 —

1. 牛迷•龍蝦•焗蠔自助晚餐

日期及時間：

星期五 6:00pm–9:30pm

星期六至日及公眾假期 5:45pm-10pm

價錢:HKD$646 或 706/ 一組2位，人均HKD$323 或 353/位

2. 泰•逍遙週末自助午餐

日期：星期六至日及公眾假期

時間：12:00pm – 2:30pm

價錢:HKD$406/ 一組2位，人均HKD$203/位

3. 松露•和牛半自助晚餐

日期：星期一至四（優惠或不適用於星期五至日及公眾假期）

時間：6:00pm - 9:00pm

價錢:HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

4. 閒日半自助午餐

日期：星期一至五（優惠或不適用於星期六、日及公眾假期）

時間：12:00pm – 2:30pm

價錢:HKD$298/ 一組2位，人均HKD$149/位

＊半自助午餐/晚餐只提供指定主菜（最低價錢之套餐）一款，如客人需要另加費用轉享用其他主菜，可於餐廳現場補差額及加一服務費以選擇其他菜式。

購買連結:按此

*已包加一服務費

▲ 大大隻芝士焗龍蝦。(kkday)

— 餐廳資料 —

The Platter

電話：3899 9222

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓

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責任編輯：王明芳