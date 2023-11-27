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新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸

娛樂 12:46 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

佘詩曼人氣超高！

由佘詩曼領軍的TVB台慶劇《新聞女王》，未播出前已在內地網站預約觀看人數超過100萬，成為港劇之首，可見大家對其作品的期待。

劇情緊湊，角色立體鮮明，當中阿佘有不少金句，包括「呢行邊個唔搶呀？搶獨家、搶頭條、搶畫面、搶人！」﹑「我都好想知邊個坐到我呢個位！」﹑「打開電視，邊啲真邊啲假你識分咩？上面出現每個畫面、每一個字，都係設計出嚟，由我哋控制切入點、由我哋教觀眾點睇。」等，引起網民討論，大家都指句句入肉，非常有Point！

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新聞女王丨話題熱度飆升

劇集首集的收視更有23.4點，絕對有望再創新高，而在內地方面話題不絕，在微博的評分高達8.6分﹑主話題閱讀量逾7億，而且，當中的經典台詞全部上熱點，所有內地的播放網站評分極高，甚至抖音的相關視頻全都熱爆，勢如破竹。

而且，近日內地網紅李蠕蠕更打扮成阿佘劇中造型，由髮型至衣著也一模一樣，以新聞主播扮相直播帶貨，吸引不少網民給Like，更為她帶來不少流量。

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新聞女王丨有望三奪視后

《新聞女王》有口碑有收視，各個討論區均洗版式討論阿佘爐火純青的演技，又指其主播腔學得很神似，盡展其「Man姐」霸氣風範。

阿佘相隔7年的回巢之作，果然沒有令人失望，難怪不少觀眾都指今年視后之位非她莫屬，有望三奪視后。

所謂「阿佘出品，必屬佳品」，她在2006年憑《鳳凰四重奏》勇套奪雙料視后，乃是史上第一位的女演員。

在2004年再憑《使徒行者》演「釘姐」一角，大獲好評，不但再奪視后寶座，更橫掃多個頒獎禮，成為「11料視后」，無人匹敵！　

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撰文 : TOPick柴犬出動

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