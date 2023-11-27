腺病毒丨6歲大仔感染腺病毒高燒40度入院4日 孫慧雪：傳染性高酒精殺唔死

▲ 孫慧雪大仔Riley，最近感染了腺病毒，持續發燒逾一周，最後更要入醫院吊鹽水。

【腺病毒/高燒/傳染】41歲孫慧雪前日(25日)一連兩日在IG發帖，透露6歲大仔發燒不退逾一周，入院當晚更燒到40.4度，經醫生化驗後，大仔感染腺病毒，結果醫生安排兒子吊鹽水、打點滴，她感到心痛並表示，「呢隻病毒傳染性極高，酒精殺唔死，病期好長亦會反覆感染！」

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孫慧雪2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，翌年誕下大仔「水哥」羅駿滐（Riley），4個月前再誕下大仔「肉肉哥」Rian，組成一家四口的幸福家庭。孫慧雪於前日(25日)，一連兩日在ig發帖，她先透露6歲大仔入院，同時大讚大仔生病也不忘𠱁弟弟。

接著昨日發的第二個帖，她交代了大仔的病情，表示Riley的情況暫時都ok，不過仍在留院未能出院，她揭示Riley感染了腺病毒，在前日(18日)早上，大仔本應參加童軍活動，突然面青口唇白，

佢同我講肚痛，跟住我就帶佢返屋企瞓咗一陣，起身佢依然覺得唔舒服，無胃口仲想嘔，跟住就就帶佢去睇醫生…

Riley因出現感冒加肚痛的症狀，醫生即判斷他是病毒感染，不過當時未確定是哪一種病毒，只叮囑他們要留意兒子回家後會否發燒，醫生也開了很多藥，並吩咐他們留意小朋友的情況，如果出現邊種症狀，就服哪種藥！

回家當晚，Riley開始發燒，雪雪按時給予兒子食退燒藥，不論高燒、低燒藥都有輪流服用，但大仔的溫度仍然時高時低，

如果係平時嘅感冒發燒，Riley一日就會好返，平時嘅佢亦都唔容易病！

突發冷高燒不退

雪雪有感Riley這次的病情好奇怪，連續多日都持續發燒，到了第三日，他突然發冷，高燒不退，他們決定即刻送他入醫院。當醫生一見到Riley，便判斷出他是「腺病毒」，要立即安排入院，化染結果亦顯示中了腺病毒，

呢隻病毒傳染性極高，酒精殺唔死，如果中咗，病期亦都好長，亦會反覆感染！

雪雪又透露，Riley入院當晚燒到40.4度，好彩有送大仔入醫院，而醫生安排了大仔吊鹽水，打點滴，內有抗生素，還會定時給予退燒藥，

今日係住院嘅第四日啦！精神好咗好多，但係都會突然又燒返！所以仲未可以出院！如果小朋友發燒幾日都未好，家長們真係要留神呀！

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貼文一出，即獲大批網民及圈中好友留言打氣，「Get well soon ah Riley！爸爸媽媽都辛苦了」、「依家啲病毒真係好犀利，Riley仔保重啊！」、「祝福Riley要叻叻打勝這病毒，快啲做回精靈仔仔」，而趙希洛、洪永城、林子善和楊洛婷亦留言祝福Riley早日康復！

另有過來人的網民分享經驗，表示兒子10月時，一次過中了腺病毒+鼻病毒+副流感病毒，「我聽到都灰咗，到佢差唔多好到我中咗腺病毒，呢隻病毒都幾勁。媽咪你同細佬都要小心呀！」。

什麼是腺病毒

據衞生署資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。

病徵

不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

傳播途徑

腺病毒主要透過飛沫（如咳嗽或打噴嚏）、直接接觸患者的口鼻分泌物（例如與患者握手，或接觸受污染的物件表面），或進食受污染的食物或食水傳播；及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發。

潛伏期

潛伏期一般為 2－14 天。

治理方法

此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

預防方法

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

2. 保持良好的環境衞生

定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15 － 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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責任編輯：王明芳