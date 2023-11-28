校長專訪︱10年前歷喪妻之痛為兒重新振作　陸慶濤校長：活著就是福氣

人生如過客，總會有人先走，但學習接納再繼續前行，並非易事。保良局陸慶濤小學新任校長黃志揚，10年前經歷妻子意外離世，頓時陷入低谷，恍恍惚惚度過不少痛苦的晚上，慶幸剛出生的兒子給他動力，加上親友陪伴支持，漸漸從悲傷中走出來。他亦希望將正能量感染身邊人，勇敢面對逆境。

最新影片推介：

生於屯門基層家庭的黃志揚校長，父母任職製衣業，在香港浸會大學數學系畢業後，身邊的同學都從事金融業和商界，他卻是少數選擇教育行業的人。2001年他到保良局賈梅士學校任教，該校為移居香港不足一年的華語及非華語兒童，提供半年適應課程。黃校長從老師升至主任，任教短短7年隨即升任校長，當年他只有28歲。

先後3次助搬校成專家

黃校長笑言，自己是學界的「搬校專家」，在2012年協助賈梅士學校由佐敦覺士道原校址，遷往土瓜灣上鄉道校舍，易名為保良局陳維周夫人紀念學校。新校穩定營運後兩年，他到彩雲邨保良局陳南昌夫人小學任接校長，當時的原校舍為七十年代火柴盒式設計，於是4年後再協助該校遷址至新蒲崗新校舍。

今學年，黃校長剛就任位於將軍澳寶林邨的直資學校保良局陸慶濤小學，惟校舍面積未符合發展要求，5年後他將再次肩負搬校重任，第三度帶領全體師生搬到安達臣道的後千禧校舍，繼續培育社會橋樑。

▲ 黃校長十分喜歡「揸巴士」的樂趣，他希望日後新校舍落成後，親自駕駛28座旅遊巴接載師生。（陳慧安攝）

人生轉捩點喪妻之痛

雖然事業發展順利，然而在2013年，他的人生卻經歷劇變，當時妻子誕下兒子後，因意外突然離世，對他打擊很大，消沉沒落地過日子。他直言，每天好像白紙般，渾渾噩噩過了一星期，完全忘記自己做過甚麼，

看到父母為我擔心，朋友為我著緊，還有留在氧氣箱內不足月出生的兒子，我知道我要振作起來。

他感激親友及學校同事的支持和協助，全憑堅毅的意志逐漸走出陰霾，「上天安排了這些經歷，因為知道我一定頂到」。

喪偶的傷口，需要時間撫平。黃校長學習在餘下的日子與失去共存，「領悟到每天的活著就是福氣，珍惜每天，做好本份」，他希望自身的經歷讓身邊人知道，若遇上困難時期，仍要有打不死的精神活下去。

▲ 黃校長日前獲行政長官頒發榮譽勳章。（受訪者提供）

任多項公職作育英才

除了學校事務，黃校長亦熱心參與社區事務，包括教育局優質教育基金推廣及宣傳專責委員會委員、九龍地域校長聯會義務秘書、香港浸會大學理學院顧問委員會委員，日前更獲行政長官頒發榮譽勳章，「參與公職不單純是為個人，同時教導學生要多走出社區，跳出香港，認識不同層面、擴闊世界視野」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者：李盛芝