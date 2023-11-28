  • 23°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 10:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專訪︱10年前歷喪妻之痛為兒重新振作　陸慶濤校長：活著就是福氣

升學教育 09:53 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

人生如過客，總會有人先走，但學習接納再繼續前行，並非易事。保良局陸慶濤小學新任校長黃志揚，10年前經歷妻子意外離世，頓時陷入低谷，恍恍惚惚度過不少痛苦的晚上，慶幸剛出生的兒子給他動力，加上親友陪伴支持，漸漸從悲傷中走出來。他亦希望將正能量感染身邊人，勇敢面對逆境。

最新影片推介：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

生於屯門基層家庭的黃志揚校長，父母任職製衣業，在香港浸會大學數學系畢業後，身邊的同學都從事金融業和商界，他卻是少數選擇教育行業的人。2001年他到保良局賈梅士學校任教，該校為移居香港不足一年的華語及非華語兒童，提供半年適應課程。黃校長從老師升至主任，任教短短7年隨即升任校長，當年他只有28歲。

先後3次助搬校成專家

黃校長笑言，自己是學界的「搬校專家」，在2012年協助賈梅士學校由佐敦覺士道原校址，遷往土瓜灣上鄉道校舍，易名為保良局陳維周夫人紀念學校。新校穩定營運後兩年，他到彩雲邨保良局陳南昌夫人小學任接校長，當時的原校舍為七十年代火柴盒式設計，於是4年後再協助該校遷址至新蒲崗新校舍。

今學年，黃校長剛就任位於將軍澳寶林邨的直資學校保良局陸慶濤小學，惟校舍面積未符合發展要求，5年後他將再次肩負搬校重任，第三度帶領全體師生搬到安達臣道的後千禧校舍，繼續培育社會橋樑。

黃校長十分喜歡「揸巴士」的樂趣，他希望日後新校舍落成後，親自駕駛28座旅遊巴接載師生。（陳慧安攝）

人生轉捩點喪妻之痛

雖然事業發展順利，然而在2013年，他的人生卻經歷劇變，當時妻子誕下兒子後，因意外突然離世，對他打擊很大，消沉沒落地過日子。他直言，每天好像白紙般，渾渾噩噩過了一星期，完全忘記自己做過甚麼，

看到父母為我擔心，朋友為我著緊，還有留在氧氣箱內不足月出生的兒子，我知道我要振作起來。

他感激親友及學校同事的支持和協助，全憑堅毅的意志逐漸走出陰霾，「上天安排了這些經歷，因為知道我一定頂到」。

喪偶的傷口，需要時間撫平。黃校長學習在餘下的日子與失去共存，「領悟到每天的活著就是福氣，珍惜每天，做好本份」，他希望自身的經歷讓身邊人知道，若遇上困難時期，仍要有打不死的精神活下去。

黃校長日前獲行政長官頒發榮譽勳章。（受訪者提供）

任多項公職作育英才

除了學校事務，黃校長亦熱心參與社區事務，包括教育局優質教育基金推廣及宣傳專責委員會委員、九龍地域校長聯會義務秘書、香港浸會大學理學院顧問委員會委員，日前更獲行政長官頒發榮譽勳章，「參與公職不單純是為個人，同時教導學生要多走出社區，跳出香港，認識不同層面、擴闊世界視野」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者：李盛芝

相關文章

【正能量】由時裝音樂跨界桌遊樣樣精　唱作人黃靖：沒夢想不等於鹹魚
15:37 2023/10/20
【正能量】由時裝音樂跨界桌遊樣樣精　唱作人黃靖：沒夢想不等於鹹魚
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
22:51 2023/11/08
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要
17:56 2023/11/09
正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要

你可能感興趣

【正能量】由時裝音樂跨界桌遊樣樣精　唱作人黃靖：沒夢想不等於鹹魚
15:37 2023/10/20
【正能量】由時裝音樂跨界桌遊樣樣精　唱作人黃靖：沒夢想不等於鹹魚
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
22:51 2023/11/08
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要
17:56 2023/11/09
正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要
家庭關係 夫妻之道 保良局陸慶濤小學 網絡熱話 家庭教育 正能量 小學

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼