快樂之道︱如何經營快樂的退休生活？　利嘉敏分享研究揭3大重點

▲ 如何經營快樂的退休生活?利嘉敏分享研究揭3大重點。

如何經營一個快樂的退休生活呢?這是個相當實在的問題,因為周邊的老友要不已經退休,要不已在準備退休的路上。我的老友們大部分都是快樂退休人,有些甚至比在職時更快活和精采,我從旁觀察,他們都是一個個活生生的範本。快樂不會從天而降,必須先做好自己那部分。

最新影片:

瑞典心理學教授Dr. Georg Henning及其團隊,專研「Towards an active and happy retirement」(邁向積極又開心的退休生活)這個題目,發現退休後要積極投入三方面才會快樂。這包括:一、Intellectual(知性層面):即知性上仍不斷有好奇心吸收資訊和知識,至少能保持步伐知道世界發生甚麼事,不脫節和離地。二、Social(社交層面):保持恒常社交活動,見下人、吹吹水,對預防退休後憂鬱很重要。三、Physical activity(體力活動層面):要保持體力活躍,最好發掘些能投入而體能又應付到的項目。

一個人無細藝好弊,年輕要拼搏可能不覺,但去到要慢下來的人生階段,若仍找不到能全情投入、樂在其中、滋味無比的事情去做,很容易迷失人生意義,繼而憂鬱。美國作家Wes Moss的著作《You can retire sooner than you think》,提到快樂的退休人,平均有三點六項能驅使自己全情投入的活動或細藝,但不快樂的退休人,平均只有一點九項。若完全沒有,很易憂鬱。

另外,亦有研究發現一個人退休後開心與否,很在乎他把焦點放在哪裏。能着眼於退休有好處者,如做自己想做的事、陪伴侶、陪家人、湊孫等,那就會感到快樂和滿意。相反,若往退休後的壞處想,如再無收入、無權力、無咁威等,則易患退休憂鬱。

退休是個個都要經歷的階段,但有些人退休後加快衰老、奄奄悶悶、黯然無光,有些則愈發年輕、積極活躍、神采飛揚,當中的差異在於用甚麼態度面對和如何經營自己的退休人生。

全文刊於《經濟日報》,原題為「如何經營快樂退休生活?」