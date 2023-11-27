【遊日注意】日本擬推離境時退稅方案　料2025年後實施

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不少人到日本旅行都會因免稅制度而大肆採購，更有人會因此進行代購以賺取差價。不過日本傳媒報道，日本政府擬修改外國遊客退稅制度，旅客須於離境時才可辦理退稅手續，預計措施將在2025年後實施。

據日媒報道，日本政府考慮改變現時在免稅店購買免稅品及在商店櫃位辦理退稅，改為旅客離境時確託退稅。新退稅方法估計最快要到2025年財政年度後才會實施，需要讓百貨公司及企業著手準備改革。政府已通知執政聯盟，自民黨及公明黨將商討細節，下月將公布稅務改革計畫。

現時外地遊客到日本旅遊，只要在同一店舖消費滿5,000日圓，就可退回10%消費稅；亦有部分百貨公司、購物中心、藥妝店等提供免稅服務。惟不時傳出有人利用退稅制度，在當地轉賣免稅品。如新退稅方法推行，遊客日後或需離境時確認持有免稅商品，才可獲退稅。有日媒指出，相關做法或令旅客因要退稅，在機場大排長龍。

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記者：黃穎津