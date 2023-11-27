不日成婚2丨岑珈其朱栢康與觀眾零距離交流　感覺似與觀眾一起成長

▲ 岑珈其及朱栢康現身《不日成婚2》優先場，與觀眾分享感受。

港產片《不日成婚2》兩位主角岑珈其及朱栢康於昨日（11月26日）出席影片優先場，在放映後與觀眾分享感受。



岑珈其表示：「近來上映的香港電影主要探討較嚴肅的社會題材，較少愛情喜劇類電影，所以今次趁着《不日成婚2》正式上映前舉行優先場，希望邀請一眾好友及影迷入場，一起輕輕鬆鬆邊看邊笑。」

他續指：「剛才我也跟大家一樣，時而歡呼大笑，時而感動流淚，與觀眾『同呼同吸』的感覺十分難忘。這次我在戲中飾演新手爸爸，而自己在現實中亦曾因為育兒問題而經歷過迷惘。對我而言，能夠透過角色與觀眾連繫，一起跟隨劇情感受喜怒哀樂，實在是身為演員最幸福的事。」

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▲ 《不日成婚2》岑珈其及朱栢康。

大家一起成長

至於朱栢康表示：「很高興能夠跟《不日成婚2》的好拍檔岑珈其，以及我們的支持者一起欣賞新作，能夠直接感受現場觀眾的反應，這種機會實在非常難得。」

然後，他回憶說：「《不日成婚》首集開拍時正值疫情最嚴重的時候，續集則是原班人馬在疫情過去後開拍，我們各人的生活在兩年間亦起了很多變化，相信不少欣賞過首集的觀眾亦在人生中有更多經歷，感覺就如大家一起成長。希望觀眾欣賞《不日成婚2》後，對愛情及婚姻亦有更多體會與得着，更懂得珍惜所愛。」

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