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年半情斷丨劉沛蘅分手後東京血拼療情傷　Hillary被閨蜜阿正爆多仔𥄫

娛樂 13:13 2023/11/27

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劉沛蘅( Hillary)跟阿正早前去日本旅行！

劉沛蘅( Hillary)跟洪卓立早前（11月4日）於IG宣布「分」訊，相戀一年多因了解而分開，二人承諾「會好好愛自己」。

回復單身的劉沛蘅早前跟閨蜜黃正宜往東京旅行，在這趟散心之旅劉沛蘅瘋狂血拼，努力走出失戀陰霾！

年半情斷丨劉沛蘅與洪卓立分手借做gym「療傷」？　網民一線索質疑「掟煲唔掟蓋」

Hillary跟洪卓立相戀時曾往日本旅遊！（取自instagram）

Hillary喪買嘢惹阿正投訴?

阿正於IG上載一段紀錄閨蜜之旅的短片，當中她寫道：

蘅正cp(?!)東京之旅
今次好有心機咁每日拍吓片
發現原來去旅行拍片真係好攰
不過為咗好好記住呢啲咁開心嘅回憶
辛苦啲都抵
因為一降落香港機場
就開始掛住日本啦

從片段所見，一對好姊妹去Cafe打卡外，Hillary瘋狂更購物，見她主攻衣飾，更在更衣室前大擺甫士，連阿正忍不住寫道：「佢買嘢，佢又買嘢，繼續買嘢」以及「佢行街行到唔識餓，但我呢刻已經餓到傻咗」

另外Hillary於IG限時動態上載一張行李相，只見喼上掛著heavy Baggage的紙牌，行李喼足足重30KG，似乎Hillary買到爆喼，盡興而回。

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網民讚女神似松隆子

此外阿正寫道：「留言提議我哋兩姊妹，下次去邊個國家好，睇吓邊度咁好彩，可以見識到我哋嘅美貌。」

原來Hillary吸引不少日男的眼球，片裡阿正大爆：「原來佢嘅美貌係公認，今日至少有3個男人望住佢」，在旁的Hillary即笑到見牙唔見眼！

網民就留言大讚女神：「聽說 Hilary似日本女星松隆子，所以咁多日本人都望Hilary。」

被爆多仔𥄫，Hillary開心到呢！（取自instagram）

洪卓立情變丨劉沛蘅宣布「分」訊後首度更新IG　Hillary走出情傷以金句自勉

即使面對失戀，Hillary也好好過生活，之前身體抱恙、不敵天氣轉涼感染風寒，仍然走進健身室操練，更向粉絲及網民大派福利圖，Hillary還晒出朋友送上的鮮花束，留言表示：「I'm the happy one， My friends are so sweet!」

數天後分享數張生活照兼寫道：「Life is full of love」，真正做到好好愛自己。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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