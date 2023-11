年半情斷丨劉沛蘅分手後東京血拼療情傷　Hillary被閨蜜阿正爆多仔𥄫

▲ 劉沛蘅( Hillary)跟阿正早前去日本旅行!

劉沛蘅( Hillary)跟洪卓立早前(11月4日)於IG宣布「分」訊,相戀一年多因了解而分開,二人承諾「會好好愛自己」。

回復單身的劉沛蘅早前跟閨蜜黃正宜往東京旅行,在這趟散心之旅劉沛蘅瘋狂血拼,努力走出失戀陰霾!

年半情斷丨劉沛蘅與洪卓立分手借做gym「療傷」? 網民一線索質疑「掟煲唔掟蓋」

▲ Hillary跟洪卓立相戀時曾往日本旅遊!(取自instagram)

Hillary喪買嘢惹阿正投訴?

阿正於IG上載一段紀錄閨蜜之旅的短片,當中她寫道:

蘅正cp(?!)東京之旅

今次好有心機咁每日拍吓片

發現原來去旅行拍片真係好攰

不過為咗好好記住呢啲咁開心嘅回憶

辛苦啲都抵

因為一降落香港機場

就開始掛住日本啦

從片段所見,一對好姊妹去Cafe打卡外,Hillary瘋狂更購物,見她主攻衣飾,更在更衣室前大擺甫士,連阿正忍不住寫道:「佢買嘢,佢又買嘢,繼續買嘢」以及「佢行街行到唔識餓,但我呢刻已經餓到傻咗」

另外Hillary於IG限時動態上載一張行李相,只見喼上掛著heavy Baggage的紙牌,行李喼足足重30KG,似乎Hillary買到爆喼,盡興而回。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

網民讚女神似松隆子

此外阿正寫道:「留言提議我哋兩姊妹,下次去邊個國家好,睇吓邊度咁好彩,可以見識到我哋嘅美貌。」

原來Hillary吸引不少日男的眼球,片裡阿正大爆:「原來佢嘅美貌係公認,今日至少有3個男人望住佢」,在旁的Hillary即笑到見牙唔見眼!

網民就留言大讚女神:「聽說 Hilary似日本女星松隆子,所以咁多日本人都望Hilary。」

▲ 被爆多仔𥄫,Hillary開心到呢!(取自instagram)

洪卓立情變丨劉沛蘅宣布「分」訊後首度更新IG Hillary走出情傷以金句自勉

即使面對失戀,Hillary也好好過生活,之前身體抱恙、不敵天氣轉涼感染風寒,仍然走進健身室操練,更向粉絲及網民大派福利圖,Hillary還晒出朋友送上的鮮花束,留言表示:「I'm the happy one, My friends are so sweet!」

數天後分享數張生活照兼寫道:「Life is full of love」,真正做到好好愛自己。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介:蔣祖曼專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R