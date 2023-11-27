生死教育︱舊同事50出頭突魂歸天國　曾智華：幾時來幾時去誰可決定？

▲ 昔日老師同學逐一離世，曾智華：「見得一面得一面。」

近年，老同學、老同事聚會，愈來愈多。點解？一方面大家都已退休，空閒時間特多。另一方面，人人心照，「時日無多」，見得一次得一次也。呢種諗法，如日方中的嘭嘭聲青中年人，不會理解。

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仲有一樣，人愈老愈喜歡懷舊，兩杯到肚講起舊時，真有無限樂趣，連腦細胞也活躍起來。相信，多見老友多噴口水，乃減慢衰老良方。況且，快快樂樂食一餐，實在正！

呢方面，我肥碌乃組織能手，兼且，積累多年關係，走到邊搵食，都有少少「薄面」，多會食到餐館的最高水準，令跟食的老友，大飽口福，happy together也。

近日，舊同學群組中，傳出最多的消息，為昔日老師，一個又一個上天堂。

非常正路，因我輩已七十，老師，當然八、九十，息勞歸主，只要舒舒服服，已不是甚麼悲事，祈個禱已掂。

另外，每三個月平均也有同屆者拜拜。以目前香港人壽命，七十歲離開，又未免早一點。但幾時來幾時去，誰可決定？

剛剛收到曾共事的香港電台交通報道員Irene，五十出頭，早前仍好人好者，上周見頭暈去急症室，幾小時即魂歸天國，相當「化學」。

再講老同學群組互傳的，也會彈出「古董」。呢張，正是一九六五年的食堂餐券，兩毫子。

▲ 古董」（專欄作家提供）

全文刊於「經濟日報」，原題為《五十多年前古董》