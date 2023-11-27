【珍惜生命】筲箕灣男子高處墮下　疑因病厭世尋短

▲ 筲箕灣男子高處墮下，疑因病厭世尋短。（黃傑偉攝）

今晨（27日）9時21分，港島筲箕灣東大街122號東泰大廈，有人從高處墮下。

今晨警方接報，筲箕灣東大街122號東泰大廈，有保安員聽聞巨響，循聲發現一名男子昏迷倒臥大廈平台懷疑由高處墮下，於是報警求助。

警方接報到場，經救護員檢驗證實墮樓男子已當場死亡。消息指，男事主40多歲居於上址大廈，懷疑因病厭世，警方稍後將男子遺體移往大廈後巷，等侯黑車移送殮房。

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記者：黃傑偉