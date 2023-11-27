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【珍惜生命】筲箕灣男子高處墮下　疑因病厭世尋短

社會 12:56 2023/11/27

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筲箕灣男子高處墮下，疑因病厭世尋短。（黃傑偉攝）

今晨（27日）9時21分，港島筲箕灣東大街122號東泰大廈，有人從高處墮下。

今晨警方接報，筲箕灣東大街122號東泰大廈，有保安員聽聞巨響，循聲發現一名男子昏迷倒臥大廈平台懷疑由高處墮下，於是報警求助。

警方接報到場，經救護員檢驗證實墮樓男子已當場死亡。消息指，男事主40多歲居於上址大廈，懷疑因病厭世，警方稍後將男子遺體移往大廈後巷，等侯黑車移送殮房。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃傑偉

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