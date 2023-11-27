免費遊樂場｜深水埗公園共融遊樂場佔地6400平方米　設3個主題區＋逾13米長旋轉滑梯

▲ 深水埗公園共融遊樂場啟用。

康文署轄下的深水埗公園兒童遊樂場改建為共融遊樂場，即日起開放予公眾使用。新建的遊樂場佔地6400平方米，較原有面積增加4倍以上，更設有逾13米長的旋轉滑梯，是康文署遊樂場最高及最長的滑梯。

新建的深水埗公園兒童遊樂場是公共遊樂空間改造計劃的一部分，設計時參考了問卷調查結果，採納了市民以「大自然主題」為設計概念的意見，以「沙」、「植物」和「水」為主要設計元素，設有3個主題區，包括「沙丘地堡」、「森林草原」及「綠洲噴泉」。

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場內亦設置多種類型的鞦韆和不同高度的滑梯，其中位於「沙丘地堡」的攀爬塔更連接高逾6米及長逾13米的旋轉滑梯，是目前康文署轄下遊樂場最高及最長的滑梯，讓使用者遊玩時更添趣味。

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場地亦設有攀爬繩網、敲擊樂管和鼓、健身區，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉和彈床等。使用者可因應各自的能力和喜好，選擇自己喜歡的遊樂設施，並促進長幼、傷健和社會融合。

康文署已於8月至10月期間邀請區內團體和地區人士參與「試玩」活動和參觀場地，廣泛收集意見，以完善日後的運作及管理安排。

市民如欲前往共融遊樂場，可由港鐵長沙灣站A1出口步行約六分鐘或港鐵南昌站A出口步行約九分鐘直達，亦可乘搭多條巴士及小巴路線前往。

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責任編輯︰王明芳