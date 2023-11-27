新聞女王︱被上司情緒勒索挑戰底線？職場達人教應對現實版Man姐方法

▲ （新聞女王 劇照）

《新聞女王》TVB劇集所呈現的辦公室政治及職場文化引起不少共鳴！強勢的首席女主播Man姐（佘詩曼飾）常常以情緒勒索的方法令下屬聽從指示，現實中如遇到情緒勒索型的上司，應如何與他們交手？

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「一啖砂糖一啖屎」的管理手法

Man姐對徒弟曉薇（何依婷飾）沿用「一啖砂糖一啖屎」的管理手法，表面上十分愛錫、重用她，同時也對她十分嚴苛，要她完全順從自己的指令和安排。

當曉薇沒穿Man姐所安排的服裝出席活動時，Man姐會奚落她穿得像個球僮，警告她下次不要思考，叫她做什麼就做什麼，令曉薇不敢再逆Man姐的意思。

後來當曉薇被同事陷害，Man姐又主動安慰她，指早已視曉微為她的接班人，最後安排她擔任直播論壇的主持，作為「獎勵」。

現實中「情緒勒索型」上司很常見，他們習慣從批評下屬來建立個人權威，或以情緒操控下屬。上司亦常挑戰下屬的底線，如下屬不服從，他們會認為這是反抗的表現並會透過權力和情緒操控來重複施壓，令對方感到恐懼、內疚或因為同情、責任感而屈服。

3類人較易被情緒勒索

一隻手掌拍不響，要應付「情緒勒索型」上司，首先要了解自己是否屬於以下3類容易被情緒勒索的人。

第1類 高估自己影響力

高估自己影響力的人擔心自己拖累別人，而不敢拒絕上司的要求，甚至情緒受到困擾。正如曉微可能覺得自己不按指示穿了著其他服裝出席活動會影響自己團隊將來的發展和利益，被Man姐教訓後感到內疚。

第2類 容易失守底線

容易失守底線的人被上司發現他們的情緒弱點，會被對方重複攻破「底線」，更容易屈服於上司的任何命令。

例如自尊心低的芷瑤（陳曉華飾）為了滿足Man姐搜集到有價值的新聞素材的要求，不惜犯法偷車Cam的影片。

第3類 被自己表情出賣

喜歡情緒勒索的上司擅長透過觀察表情變化來判斷施加壓力的時機。當下屬面露難色時，上司就會不斷添加壓力，讓下屬感到恐懼、內疚等感覺，迫使他們答應要求。

KO情緒勒索型上司

如大家正面對情緒勒索自己的上司，不想答應強人所難的工作任務，一於掌握以下3招，可以從「虎口」走出來！

1. 保持正面心態

很多時候當上司了解下屬的底線後，便會「收歛」，不會帶住情緒迫令他們做自己不願意的事情，也不會重複地使他們感到不安。

根據過往案例經驗，下屬愈情緒化，便愈容易被上司操控。因此，大家可以學習管理自己的情緒、多做減壓活動，以減少不安和焦慮感才可避免被「勒索」成功。

2. 離開現場

一般情緒勒索都是要大家在不安的情緒下作出決定，假如大家能「停一停，諗一諗」，便不會因突如其來的負面情緒影響判斷。

如大家正被「勒索」，建議先離開現場讓頭腦清醒過來，例如借尿遁，或回應：「我明白你的想法，我需要思考一下，稍後再回覆你。」

3. 善意地說「不」

學習拒絕，守住底線有助停止「被勒索」。掌握三步驟，助大家禮貌地拒絕上司要求。

第1步 道歉例：「不好意思，今次幫不了忙…」

第2步 解釋例：「因為我正趕著交一份重要的Report…」

第3步 建議例：「另一組同事的工作剛完成，建議你可以請他們協助…」

大家掌握以上技巧，即使遇上比Man姐更強勢的上司，相信都能應付得游刃有餘！

▲ 基督教家庭服務中心 盈力僱員服務顧問高級經理 吳慧琪

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