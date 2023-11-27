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【零碳減排】港燈明年撥款逾5,500萬元　資助弱勢社群安裝太陽能光伏系統

社會 13:22 2023/11/27

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(資料圖片)

為持續支援弱勢社群、推廣低碳生活，協助香港邁向碳中和，港燈宣布明年將撥款超過 5,500 萬元，向有需要人士派發現金券，資助社福機構和非政府學校安裝太陽能光伏系統等，增加本地零碳電力。

港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，香港經濟仍面對眾多挑戰，基層市民生活壓力沉重。港燈將加強「智惜用電服務」(表一) 旗下多項支援措施，希望協助有需要家庭減輕生活開支之餘，亦鼓勵他們節約用電，實踐低碳轉型，為2050 年前香港達至碳中和的目標，一起努力。

港燈將於 2024 年推出「現金券計劃」，對象為參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，預料將有 1 萬個家庭受惠。每戶將獲發一套總值 200 元的現金券， 以購買日常用品。 公司亦繼續為合資格的非住宅客戶提供免費能源審核，並提供每個場所最多 30 萬元，資助他們採用節能低碳電力設備，提升能源效益，減少碳排放及改善室內空氣質素。而每個過渡性房屋項目及協助弱勢社群的社區設施，將可獲最多 100 萬元資助。

另外，位處港島及南丫島的社福機構，將繼續獲得餐飲資助。每間中心舉辦對象為基層或弱勢社群的活動時，可利用資助購買餐飲，上限 2 萬元。港燈亦會與社福機構合作，繼續向合資格劏房租戶提供一次性 1,000 元電費津貼，預計可惠及共 1,200 戶，亦會提供每間劏房上限 15,000 元或每個分間前單位 6 萬元， 資助他們或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表。

蔡偉民表示，為進一步減低碳排放，港燈一直從多方面著手推動可再生能源發電。由明年開始，將會為社福機構、非官立或非牟利學校，提供每個場所上限 20 萬元全額資助，興建太陽能光伏系統。相關機構更可參加上網電價計劃，收取上網電價。

在推廣綠色教育方面，港燈「智惜用電教育基金」多年來資助多項計劃，藉舉辦話劇、講座、工作坊、參觀、比賽及製作教育資源和工具等，訓練學生及樂齡大使，向公眾推廣能源效益、可再生能源及低碳生活。明年基金將繼續撥款 500 萬元，舉辦推動可持續發展的活動及項目。

蔡偉民補充，在過去5年港燈累計投放近3億元，透過旗下「智惜用電服務」 支援社會上不同界別及有需要人士，和推動和教育香港社會加快減碳和節能的步伐，逾 30 萬人次受惠。

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