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升中面試︱聖若瑟升中簡介會逾千人參與　有內地家長查詢到港升學事宜

中小學 16:25 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

聖若瑟升中簡介會逾千人參與有內地家長查詢到港升學事宜。

聖若瑟書院於11月25日舉辦兩場中一收生簡介會，吸引超過1,000名家長報名參與。政府早前推出的「高端人才通行證計劃」，吸引內地家長來港工作，其子女亦可在港就學。聖若瑟書院副校長郭廸民指出，簡介會當中有內地家長參與，亦有人問及關於從內地小學到港升學事宜。郭副校長強調，內地生及本地生的收生準則是一樣的。

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童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

聖若瑟書院是擁有逾百年歷史的老牌津貼中學，主要以英文授課。初中的中、英、數三科拆成小班教學，助學生打穩基礎，校方在高中提供10個選修科，囊括文、理、商三大範疇，讓學生因應興趣做選擇，並輔以小組教學形式，照顧學習差異。校方亦會為學生剪裁課程，因應各屆學生的不同需要開設新科，例如近年新設美術科，助力學生發展愛好及升學。

聖若瑟書院於11月25日舉辦兩場中一收生簡介會。相片學校提供

聖若瑟書院於2024/25學年設有54個自行收生名額。申請者需於明年1月2日至1月16日親身或以郵寄掛號信的方式遞交申請表格，詳細收生資訊及申請表格可於學校網站查看及下載。校方建議家長親臨學校繳交申請表格，以便即場查補缺漏，確保資料正確無誤。

聖若瑟書院是中西區著名男校。

面試內容

所有申請者均會獲邀參與面試，面試將於明年二月舉行，校方會個別通知申請人。面試分為4個環節，分別是中、英、數三科以及小組討論。中文科面試主要以廣東話進行，輔以少量普通話考核；其餘環節則以英語進行。

小組討論的題目將圍繞個人成長，考驗學生的分析、批判、解難、創意與溝通能力。衣著整齊、表現有禮且態度良好，能展現學習熱誠的學生可給面試官留下較好的印象。面試過後，校方將於3月27日以電話及電郵方式通知錄取者。

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校園翻新增設健身房

校長黃婉芬在中一收生簡介會中，提到學校注重學生的興趣與個人發展，校內有超過40個學會供學生選擇，學生在體育、藝術、科學等方面都有出色表現，先後在本年度各大運動聯賽中斬獲獎座，更在聯校科學展覽中五度蟬聯總冠軍。

為配合時代需要及提升教學效能，學校開展了名為「Vision 22」的校園翻新工程，增設了STEAM工作室、學生活動室，並翻新了美術室及電腦室；而健身房、新圖書館等亦預計於2024年上半年落成，為學生構建更優質的學習空間。

STEAM教育及資優教育是近年聖若瑟大力推動的項目，司徒仲弘副校長指出，校方會推薦學生參加各大學及機構為資優學生而設的平台，如香港資優教育學苑、香港科技大學課程等，讓學生提前接觸大學學科，其中學生吳振軒於WMI世界數學邀請賽2023韓國首爾總決賽中榮獲鑽石獎，是香港中學組唯一一位鑽石獎得主。​​​​​​​

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記者：陳麗薇

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