澳門美食︳新濠天地天頤養生中菜　嘗立冬十二味五味配搭【附餐單】

▲ 在天頤以龍的鱗片為靈感的金色半圓頂裝置用餐，感覺特別。（相片來源：新濠天地天頤）

香港人放假愛北上內地嘗美食，但其實鄰近的澳門亦有不少出色食府以饗同好，其一值得推介是新濠天地摩珀斯酒店的高級當代中菜廳天頤，以《易經》「養正則吉」之道，將時令食材賦予新派演繹， 達致醫食同源。

天頤雖以《易經》理念為本，卻一改中菜廳固有傳統印象，甫進餐廳，主大廳設有9個以龍的鱗片為靈感的金色半圓頂裝置，十分亮眼吸睛，食客各享半私密的用餐空間，自不然感自在放鬆。

另外，共放置12張可遠眺坐擁窗外山景及園景的餐桌，引入柔和的自然光，裝潢設計既摩登又考量了食客的用餐，值得一讚。

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天頤的靈魂人物，是總廚黃贊奇師傅，逾20年烹飪經驗，足迹包括：香港太子酒店、香港四季酒店，並在香港君匯港會所餐廳任總廚一職。

在香港粵菜食府大公館短暫任職後，黃師傅於2015年10月成為著名食府好酒好蔡的主廚之一。他榮膺的重要烹飪獎項包括：2016 年於荷蘭鹿特丹舉辦的第八屆中國烹飪世界大賽 團隊挑戰賽金牌、2017 年於北京舉辦的中國烹飪世界大賽國家隊挑戰賽金牌和世界冠軍榮譽，以及2017年在香港舉辦的世界廚師大賽粵菜肉類主菜金獎和世界粵菜頂級廚師稱號。

精緻大江南北菜

天頤以合乎時令、健康養生的概念去創作和更新每月菜式，並採用最上乘合時的食材入饌，大江南北菜皆做到精緻味美。

此時推出的立冬十二味，有耳目一新的新菜式、也有其名聞遐邇的招牌菜，從外觀，每一道都秀色可餐；論味道，講求食味平衡，也是拿捏到恰到好處，八珍玉食齒唇留香，是愜意的一餐。

立冬十二味先上的頭盤，打頭陣是「天頤三拼」，日本赤貝上有薑蓉平衡了鮮味，海螫蝦噴上花雕酒，意念啟發自花雕醉蝦。圓滾滾一身黑衣上場的太湖大閘蟹黑松露酥，食材都是當時得令，鮮味突出。

清潤滋補的花膠海底椰湯後是日本深海紅斑魚赤羽太，火候恰到好處，配上60度魚露、日本葛絲及智利海茸，魚鮮味美。隨之而來是美國花龍蝦以炒方式呈上，配上甘樹子醬及山蘇，厚肉彈牙。

紅燒南非鮑魚也可口，更令人難忘的是伴菜的紐西蘭鹿筋，咬下去牙齒毫不費力，感覺充滿豐富骨膠原，墊底的小米也美味，盡索紅燒鮑魚汁的精髓。

乳鴿招牌菜出色

天頤二十三天乳鴿是招牌菜，採用廣東省中山市石岐區只有23天的乳鴿，製作時表面塗上醋和麥芽，呈深棕色，烤製後再以檸檬香草煙燻制，肉嫩、皮脆。

侍應千叮萬囑要用手撕，照辦煮碗，在上面擠了少許青檸，一撕開鴿身已香氣四溢，吃進口中，肉質煙燻味濃郁、香茅味徘徊味蕾，招牌菜果然名不虛傳。

▲ 二十三天乳鴿是招牌菜，未吃先聞到煙燻味襲來，手撕有風味外，鴿肉鮮嫩兼入味，齒頰留香。（周美好攝）

另一道難忘菜式是和牛，美國和牛上是一顆包裹着流心蛋的鍋巴，用刀輕輕切開，蛋汁流散，與和牛同吃，味道匹配。侍應把時令的黑松露刨進碟中，十分慷慨，飄盪着濃郁香氣，讓你感到吃時令食物的鮮味，確是勝一籌。

天頤

地點：澳門新濠天地摩珀斯酒店21層空中走廊

營業時間：星期四至星期一6pm至11pm （最後點餐時間9:30pm）

電話：（853）8868 3446

備註：以上天頤立冬十二味每位澳門幣$2,188，菜式每月更新。

記者：周美好