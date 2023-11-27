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新聞女王丨郭柏妍興奮與佘詩曼合作 　講明不會為丁子朗拉票：只是普通朋友

娛樂 13:40 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

郭柏妍出席聖誕活動。

TVB小花郭柏妍（Rosita）昨日（11月26日）出席聖誕活動，更化身成甜美聖誕大使，在台上大唱聖誕歌及帶領粉絲玩遊戲送禮物，場面非常熱鬧。

Rosita更發揮創作天份，即席繪製巨型聖誕卡及製作聖誕花環，預祝大家有一個開心、愉快的聖誕佳節。

Rosita又與大家分享最難忘的聖誕，並透露聖誕節希望與家人出外旅行，地點並不重要，一家人去玩已經很滿足。

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開心與偶像合作

至於近日她有份演出的《新聞女王》，Rosita說：「首次以帶眼鏡的清純學生Look示人，覺得很有趣，最開心是能夠跟偶像佘詩曼合作，尤其是今次在現場欣賞到阿佘的精湛演技，她絕對是視后的熱門之選。」

她又指趁今次合作機會成功跟阿佘合照，儼如一個小粉絲，不過與另一偶像李施華則未有機會合照，希望稍後在慶祝宴時可以如願。

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不會幫丁子朗拉票

另外，談到緋聞男友丁子朗參加的選秀節目《亞洲超星團》首播，她接受傳媒訪問時指未有留意，又表示大家在台慶當晚有見面，並強調二人只是普通朋友，並指不會幫他拉票。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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