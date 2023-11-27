食物中毒｜台小食店老闆煮河豚料理釀1死8人送醫　食安：攝入1毫克毒素可致命

▲ 台灣南投縣一名小食店老闆煮河豚料理並與親友分享，結果釀成1人死亡8人送醫。

食用含有劇毒的雞泡魚（河豚）必須小心！台灣南投縣爆出食物中毒事件，一名44歲小食店老闆自行煮河豚料理，並與8名親友分享，結果8人翌日陸續出現嘴巴及手腳麻痺無力等症狀，需要送院治理。而小食店老闆則被發現在住處內失去意識，警方及消防人員到場後確認已經死亡。

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綜合《聯合新聞網》、《東森新聞》等台媒報道，該名男死者姓洪，在南投縣仁愛清境地區開設小食店。據報他日前收到友人贈送河豚，於是在周六（25日）下廚自行料理，煮成河豚火鍋、生魚片等，並邀請8名在地居民及親友一同分享，聚餐結束後9人各自離去。不料隔天上午陸續有人出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀。其中幾人出現不適後前往洪男家中詢問情況，卻發現他倒臥在地，明顯失去意識，於是報警求助。

南投消防局表示，周日上午9時許接獲仁愛博望巷，有民眾疑似食物中毒，到場時發現其中一名男子已明顯死亡，因此先將1男1女送往埔里榮民醫院治療，2人由當地衛生所救護車載送，另外4人則自行就醫。

南投縣衛生局接獲通報後亦立刻派員到場處理，衛生局局長陳南松表示，當局已採集食物檢體，將進一步化驗，而8位疑似中毒的民眾經過治療後無生命危險，目前正在留院觀察。警方將持續進行調查，亦已報請檢察官相驗，以釐清洪男確切死因。

攝入約1毫克河豚毒素可致命

根據食物安全中心資料，雞泡魚（河豚）毒素是一種毒性強烈的海洋生物神經毒素。專家相信，河豚毒素很可能是由經常與海洋生物有關的海洋細菌所產生。河豚毒素主要分布在卵巢（魚卵）、魚肝和魚皮，而魚肉則通常不含毒素。

河豚毒素非常耐熱，即使經過烹煮和乾燥等食物配製過程後，毒素仍會存在魚的組織內，因此進食河豚和刺規等含有河豚毒素的魚類是十分危險的。

專家估計只需0.2毫克河豚毒素便可令人出現中毒徵狀，市民攝入約1至2毫克河豚毒素便可致命。中毒徵狀通常會在病者吃下毒素後10至45分鐘出現，但亦可延至3小時或以上。

病者會覺得面部及手腳感覺異常，隨後可能出現眩暈或麻痺，亦可能會有噁心、嘔吐、腹瀉和上腹疼痛。病者繼而可能會有呼吸急速等徵狀，並可能出現低血壓、抽搐和心律不正。

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責任編輯：羅嘉欣