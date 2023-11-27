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萬千星輝賀台慶丨郭柏妍拍片分享表演背後辛酸　Rosita拉傷撞瘀：發生咗一件好大嘅事

娛樂 17:06 2023/11/27

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郭柏妍為台慶表演瑜伽搏到盡。

TVB《萬千星輝賀台慶》上周日（11月19日）在電視城舉行，當中2020年港姐季軍郭柏妍（Rosita）在「舞動鼓樂齊飛揚」表演空中瑜伽，可是瑜伽背心似乎太鬆動疑走位，而她以免走光，演出時常要分心拉住瑜伽服的胸口位。

郭柏妍不但險失守走光，其實早於訓練及綵排時已多次受傷，包括撞瘀手腳、撞傷嘴唇。日前她拍片到個人YouTube頻道，分享表演背後的辛酸經歷，訓練期間不但拉傷肋骨，在一廠綵排時更爆意外！

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郭柏妍表演空中瑜伽逐格睇：

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萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施

紀錄8次速成練習過程

影片中，郭柏妍紀錄速成練習8次空中瑜伽的過程，久未練習瑜伽的她初時擔心未能做到一字馬，更一度練到想嘔。

在第6次的訓練，她不慎拉傷肋骨位置，痛到不禁哽咽地表示：「有一個幾大嘅問題發生，肋骨位置係超級痛...我依家有少少擔心，我之前上繩係從來冇試過嗌，今次係痛到嗌咗出嚟。跟住排舞嘅時候都排得唔係好順利，但係個騷依家只係剩番幾日。」

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郭柏妍大賣關子

其後，郭柏妍紀錄在電視城一廠綵排的片段，第二次與其他女藝員綵排時卻爆意外，更形容「發生咗一件好大嘅事」。

她在片中表示：「我上唔到繩，企咗喺度整整一分鐘時間，咩都冇做過。」說畢後字幕顯示「To Be Continued」，大賣關子下回再續。

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強調演出沒走光

其實早於台慶當晚，郭柏妍接受TOPick訪問時，已提及過綵排曾發生狀況：「Rehearsal出現咗啲問題，咁之後後尾都好順，大家一齊解決同完成到呢件事係好開心，同埋我真係第一次表演空中瑜伽。能夠喺咁短嘅時間之內我做到我覺得好開心，同埋我都冇諗到。如果畀我再做多次，我梗係想做得再好啲啦。」

此外，她強調沒有走光，拉住瑜伽服的胸口位，只是：「Just in case，For safe」。

（影片截圖）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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