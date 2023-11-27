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史詩式完結丨葉巧琳玩盡電玩遊戲元素　Mischa拍新歌MV舞火刀燒傷

娛樂 13:58 2023/11/27

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葉巧琳推出新歌《史詩式完結》。

在過去一年，葉巧琳（Mischa）投入全副心機，炮製屬於她自己，以電子遊戲世界作主題的音樂企畫《The Odyssey of Freya》，來到今天，整個音樂企畫終於來到終章，推出最後一首歌曲《史詩式完結》，而專輯亦已正式面世。
 
《史詩式完結》是這次Mischa與團隊構想的《The Odyssey of Freya》的故事完結篇，同時亦是音樂企畫的句號。

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葉巧琳新歌《史詩式完結》。

盪氣迴腸圓滿謝幕

作為完結，Mischa很希望歌曲能有一種史詩式的感覺，於是大家聆聽RPG Game《NieR:Automata》的Soundtrack找靈感，說：「聽Soundtrack以外，我寫呢首歌之前已有個Idea，好想用之前出現過嘅一段旋律開始成首歌，要有好宏大嘅感覺，於是喺做音樂底嘅同時，我同另外3位音樂人Key Ng、Anson Chan及Y.Siu喺網上搵一啲圖畫去豐富我哋嘅想像，然後我哋搵到一幅圖畫，係一個人嘅背影，遠望一個廢墟。我哋從呢幅畫著手創作主旋律。」

而Mischa希望做到的史詩式感覺，3位合作夥伴同時肩負起編曲的責任，一個負責電結他和鋼琴，一個負責和風弦樂，一個負責鼓組和敲擊樂，以3個不同的角度切入，再加上充滿現代感的史詩電影音效，富有和風味之餘，整體音樂既可安靜又可以大型 ，同時保持美感與張力，再加上由寫Demo開始已存在的一句「Goodbye」歌詞，令《史詩式完結》籠罩著盪氣迴腸、圓滿謝幕的氛圍。

葉巧琳新歌《史詩式完結》。

赴日本拍攝MV
 
MV 方面，今次《史詩式完結》亦同樣於日本拍攝，講述Mischa飾演的女神Freya與武士Hades的回憶：Hades教導Freya揮刀出絕招火刀的往事，當中穿插《人間英靈》的終極一戰，Freya如何用同一招將Hades擊敗。

製作團隊在日本當地找來一個廢墟，以呼應寫歌時取得靈感的畫作，此外，又找來日本火藝師宮窪研拍攝，並在他工作坊附近的湖泊拍攝揮刀的鏡頭。看著宮窪研於現場舞動火刀，Mischa驚嘆道：「喺現場宮窪研舞動火刀嘅時候，我哋現場所有人都被震懾，個個都嘩嘩聲！因為佢完全唔驚把火刀，人刀合一不停揮動嘅畫面極之靚，完全駕馭把刀！」

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舞火刀不慎燒傷

Mischa在MV中亦有舞動火刀，但卻不慎燒傷手，她回想起道：「因為風向問題，我燒傷咗右手手背，當時好痛，但現場都有急救準備，即刻用大量嘅冰敷，但冰到我痛！司機好好買咗燙火膏俾我厚敷，好彩最終冇留疤，最後亦無事。」

由於拍攝當日風向不停轉換，除Mischa受傷外，拍攝隊為了拍攝一個直插入火燄的鏡頭，將航拍機直駛入火燄裡面，最後航拍機都燒溶。

但Mischa道：「其實我哋都預咗犧牲航拍機，但部機衝咗入火堆裡面之後，就跌咗落河入面，我哋以為冇事，但後來發現，部機係溶咗！」航拍機燒溶了，但換來一個極度震撼的畫面，製作團隊都覺得十分值得，Mischa更直言團隊眾人都十分熱血。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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