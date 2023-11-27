【呈請清盤】凱施餅店公司清盤案明年1月再訊　須先支付170萬元欠租予領展

▲ 凱施餅店公司清盤案明年1月再訊，須先支付170萬元欠租予領展。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，其經營公司早前被入稟高等法院呈請清盤，曾多次入稟經營公司追討的領展物業有限公司，早前已取替清盤呈請人身分，清盤聆訊今（27日）於高等法院進行。凱施公司一方要求押後清盤聆訊3個月，以待與潛在投資者商討投資方案，呈請人則認為押後時間過長，要求先支付欠租。法官最後將清盤聆訊押後至2024年1月29日再訊，凱施公司須於21天內先支付170萬元欠租。

呈請人領展物業有限公司，答辯人凱施食品有限公司。

答辯一方要求押後清盤聆訊3個月，以待與潛在投資者商討投資計劃。法官指呈請人已就答辯人拖欠7個物業租金獲得判決，除非答辯人願意向呈請人支付部分欠租，否則認為押後時間過長。

雙方經商討後，呈請一方要求答辯人於押後清盤聆訊期間，承諾支付兩個月欠租共170萬元，另須向法庭支付保證金。答辯一方表示押後2個月期間或得出重組方案，目前仍不能保證能否全數還清債務，仍須等待投資計劃，申請就清盤呈請呈交誓章。

法官則指若2個月後投資計劃成事，答辯人便可還款，呈請清盤亦會被撤銷，否則將被頒令清盤。法官拒絕呈請人就支付保證金之申請，另拒絕答辯人再呈交誓章，將清盤聆訊押後至2024年1月29日再訊，答辯人須於21天內向呈請人支付兩個月租金共170萬元。

領展物業有限公司早前於清盤聆訊上表示，被拖欠逾1,000萬元債項，以及仍被凱施食品有限公司佔用10個物業。

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記者：林育慧