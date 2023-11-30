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直資小學︱直資陸慶濤小學逾1600人申請小一學額　升小面試集體遊戲重學生參與度

中小學 09:00 2023/11/30

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直資學校保良局陸慶濤小學逾1600人申請小一學額，黃志揚校長接受訪問透露升小面試貼士。

【直資小學/小一面試/升小面試/保良局陸慶濤小學】2024/25學年直資小一入學面試進入最後階段，位於將軍澳的保良局陸慶濤小學12月展開次輪面試，新任校長黃志揚透露，校方重視學生的群體合作性，在面試的相處過程中，是否主動是考慮的重點，若在音樂、藝術、STEAM等方面有卓越表現，將會獲得加分。

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保良局陸慶濤小學面試分兩輪

保良局陸慶濤小學於2011/12學年，與區內的英文中學保良局羅氏基金中學結龍，所有小學畢業的學生均可以直升，是區內出名的一條龍學校。黃志揚表示，今年收到1600人申請入讀明年小一，首輪面試已於10月完成，校方將挑選半數學生進入12月9日舉行的次輪面試。

面試將設兩部分，學生先會參與集體遊戲，校方觀察他們之間的合作能力、相處態度、有否主動爭取等，黃校長表示，希望學生積極參與，並專注完成任務，

學生由踏入學校的一刻，已是面試的開始，老師會從中留意他們的舉動、言談，是否學校想要的學生。

而第二部分，老師會與家長及學生交談，了解家長的教育理念、親子關係、家庭背景等，亦會透過看圖說故事評估學生的中、英語表達能力，此外，校方亦會出題考考學生的數理能力、對談技巧、生活解難能力等。

若申請人在體育、音樂、藝術、STEAM等方面有突出表現，可於Portfolio內展示相關獎項或證書，有機會於多元智能項目加分，增加入讀的機會。最終的取錄結果將在明年1月上旬公布。

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保良局陸慶濤小學2028年遷校到安達臣道

先後在兩間保良局屬下小學擔任校長15年的黃志揚，本學年剛轉任到陸慶濤小學，隨即訂下三年發展計劃，重點包括籌備5年後遷校到安達臣道後千禧新校舍。

目前校舍只有約2900平方米，新校舍面積將增加一倍，設有30個課室、STEAM創客工作室、科學實驗室、環境教育資源中心、有機溫室農莊及多媒體劇院/演奏廳等，新校更會由現時24班增至30班，黃校長希望在等候搬遷的期間，加強學生與社區的聯繫，讓更多家長認識陸慶濤。

保良局陸慶濤小學全力推行正向教育

正向教育是教育發展的重要一環，副校長呂碧華指，學校兩年前參與保良局正向教育發展計劃，分階段在校內推行正面情緒、性格強項、成長型思維及正向人際關係的主題，「透過全方位活動及課堂，強化學生的健康生活模式，學校已連續13年獲得關愛校園獎勵計劃優異獎」。

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教育局早前宣布，小學常識科將於25/26學年起分拆成人文及科學兩科，人文科強化國情教育，科學科側重航天科技、STEAM教育。

陸慶濤小學早年已行先一步，將常識科分拆為綜合人文、科學和STEAM三大學科，實行「專科專教」。其中綜合人文科以問題為本，着重多元化及全方位學習，加入中國歷史、地理、經濟與理財的學習內容，以銜接中學課程。黃校長認為，若要長遠令學生對科學有興趣，從小就要培養好奇心及探究精神，因此科學科以英語授課，教科書亦由校內教師編寫。

黃校長又指，希望學生能跳出香港擴闊視野，本學年他將會帶領學生到大灣區進行城市考察，亦會安排小六學生到瑞典參與科研環境交流，同時正籌備到澳門、台灣、西班牙等地，展開田徑、音樂、足球等交流活動。

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記者：李盛芝

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