新聞女王丨Man姐佘詩曼全劇共35個造型　阿佘講錯對白傻笑霸氣全消

▲ 佘詩曼在TVB台慶劇《新聞女王》演出獲一致好評。

TVB台慶劇《新聞女王》在今晚（11月27日）劇情將承接上集茶果嶺挾持人質事件，Man姐（佘詩曼飾）雖然在直播時贏得漂亮一仗，可惜卻未能平復「假辭職」風波，更令到方太（龔慈恩飾）醒覺要捧第三方上位以作制衡。

另一邊廂，Prime Time新聞女主播成為Cathy（高海寧）及曉薇（何依婷飾）力爭「殊榮」。

不過看似大勢已去的Man姐並未就此放棄，更藉著工廠大廈四級大火事件力圖翻身，天真的劉艷（王敏奕飾）更成為芷瑤（陳曉華飾）翻版。

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▲ TVB台慶劇《新聞女王》。

新聞女王丨金像級造型指導

《新聞女王》自開播後，在內地及香港分別捲起「Man姐旋風」，只要是跟Man姐有關的，不論是宣傳劇照、Man姐金句、Man姐說話語氣、Man姐系穿搭均引發熱潮；而主播穿搭方面，套裝或是首飾均遭全面「起底」，網民更嚴選十個最美「Man姐」造型。

其實Man姐在《新聞女王》共有35個造型，圍繞她三個不同年齡階段進行設計，分別為10年前剛入行、5年前上位期，及現階段的霸氣女王期，所有造型均由劇集造型指導郭淑敏為阿佘全新打造兼度身訂造；郭淑敏去年憑電影《風再起時》，與拍檔吳里璐榮獲金像獎最佳服裝造型設計。

《新聞女王》總監製鍾澍佳、阿佘及郭淑敏更曾就相關造型開會討論，佳導說：「我哋傾角色時已傾埋衫嘅顏色，我同阿佘嘅共識係黑、白色比較適合Man姐，阿佘自己個人就鍾意白色，所以Man姐好多衫都以白色色系為主。同埋阿佘想加強角色嘅壓場感，所以啲衫好啱身、同埋好多Detailed位。」

▲ TVB台慶劇《新聞女王》。

新聞女王丨阿佘演Man姐做足準備

而「軟件」宣傳外，《新聞女王》的硬件宣傳亦相當厲害，Man姐的大型宣傳廣告牌，日前分別在北京CBD、廣州萬菱匯、廣州步行街、重慶觀音橋、成都伊勢丹，及深圳深港匯等多個城市「盛勢登場」，除了有真人版Man姐，更有動漫版Man姐，聲勢強勁。

阿佘早前於微博更上載親自到了大型廣告牌前打卡一幕，戴上后冠的阿佘，配以身後廣告牌上「佘詩曼飾文慧心」7個字，相當有紀念價值。

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阿佘傻笑賣萌

Man姐的成功，可說是阿佘努力準備得來的成果。她除早於開劇大半年前已睇定各國新聞鎖定適合Man姐的主播Tone加以苦練，還參加劇組安排的電視台新聞部實地取經兼特訓。

阿佘說：「新聞部好分秒必爭，呢啲都係我哋需要喺劇入面展現出嚟。佢哋原本安排咗一日畀我哋Train，帶我哋去真係坐吓個主播枱，試吓點去踩個提詞機、眼要望邊度同埋對眼點樣唔好『Sau』（偷望）…」

另外，劇組釋出阿佘的NG花絮，片段所見，她忘記或講錯對白時表現可愛，不但整個人向前趴及傻笑，還伸脷兼露出對自己失望神態，與鏡頭前「霸氣Man姐」判若兩人。

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