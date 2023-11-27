【學童壓力】28小學1年4考　部分擬減考試增外出活動紓學童壓力

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學童自殺數字有上升趨勢，教育局促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。本報統計，全港有28間小學全年設4次考試，其中鳳溪第一小學校長稱，一年四考屬「傳統」，惟承認會令學生忙於備試，無暇參加課外活動，近期情況已促使學校探討削減考試次數為學生紓壓，最快明年起將小一考試「4變2」、其餘各級「4變3」。

相反，在青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學已把取消全年考試安排，推展到小三，以單元評估取代初小測考，減少學生學習壓力；校長倡由教師、專家共同檢視問題，建立能識別學生情緒健康問題的「預視系統」。

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本報翻查《小學概覽2023》（截至今年4月統計），發現全港28間小學全年設有4次考試，當中以津貼小學為主；屯門區佔7間、九龍城區佔4間、北區佔3間。若計及測驗次數，多間名校測考數量高達6次，如喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）設「三測三考」；拔萃小學則設「四測兩考」。

學生忙於備試 參與課外活動減

在北區的鳳溪第一小學亦在「一年四考」名單上，校長朱偉林解釋，四考安排是該校「傳統」，並非要與同區學校競爭，惟留意到學生需忙於備試，尤其是緊張成績、認真的學生，會就考評內容編排溫習時間表花長時間準備，參與課外活動時間相對變少。同時，華人社會着重考試，而學生在疫下缺少校園生活，社交、應變、接受挑戰機會減少，抗壓力較低，面對學業壓力時不懂尋求支援。

朱偉林坦言，校方近年已有就減少測考數量作討論，惟受疫情影響未有實行；而當局最近提出分拆常識科為科學及人文科，課時相應增加，朱表示為配合課程發展及學生需要，有意減測考，最快明年將小一考試由4次減至2次、其餘各級由4次減至3次，以便釋放課時，善用原本考試前兩周的溫習周、試後對卷時間，增加外出活動，以及減輕學生學習壓力。

有學校初小棄測考 改單元評估

他亦稱，已與出版社商討教科書編排問題，相信學校「有條件做到」。朱偉林又盼改用靈活、多元化的評估方式，如輕鬆紙筆評估、實作評量，檢視學生行為、態度，再以報表形式，即笑臉及星形圖案展現，而非分數，從中提升學生投入感。

而在青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學已在初小階段不設測考，校長陳奕鑫認為，「香港教育制度只要學生鬥快，不是要鬥識」，運作模式下「以後只會有一類學校，就是操練學校」，因此期望「跳出傳統思維框框」、「大膽創新」，以單元評估取代初小測考，提供報告「精準告知學生錯在哪裏，而不是打交叉」；有關安排已於本學年起推展到小三級。

他表示，由於升中需計算成績，故高年級須「不幸地維持考試制度」，形容學校「只能讓痛苦不要來得那麼早」，減少學生學習壓力。

倡設專責小組 改善「預視系統」

對於學童精神健康問題，陳奕鑫建議政府成立專責小組為學界提供討論空間，比例上前綫教師應佔9成，專家包括精神科醫生、社工等則可佔1成，並可邀請局方「坐會」。他認為，前綫教師了解實際情況，並負責執行，其意見、想法會較「到位」及「貼地」，配合上亦會較好。他坦言基於社工人手、教師判斷能力不足問題，以致本港「預視系統弱」，期望能改善情況，「早些察覺學生有問題，好過唔見佢。」

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記者：梁凱婷