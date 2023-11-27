【招商引資】再出發大聯盟赴中東考察　團長黃英豪：阿布扎比與港明年起辦雙邊投資論壇

▲ 黃英豪(中)、周浩鼎(右)及葉澤恩(左)，今日舉行記者會，向公眾匯報杜拜及阿布扎比考察成果。（再出發大聯盟直播截圖）

香港再出發大聯盟本月18至22日組團赴杜拜及阿布扎比考察，擔任團長的立法會議員黃英豪透露，阿布扎比政府同意明年起，每年與香港舉行雙邊投資論壇，明年首先在香港開始，預計此舉可促進雙方在各領域，包括金融及科技項目方面的投資，引入更多中東資金，帶動本港經濟。

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香港再出發大聯盟杜拜及阿布扎比考察團團長黃英豪、副團長、立法會議員周浩鼎，及副團長、貿發局前副總裁葉澤恩，今日舉行記者會，向公眾匯報考察成果。黃英豪表示，此行會見當地阿布扎比官員，雙方達成共識並同意舉辦香港阿布扎比雙邊投資論壇（Hong Kong Abu Dhabi Joint Investment Forum Forum），初步確定此投資論壇為雙邊安排，每年由香港及阿布扎比雙方輪流作東道主舉行，預計2024年首先在香港開始。

跨境電商發展方面，黃英豪指出，此行觀察到杜拜當地自由貿易區的國際貿易做得相當蓬勃，個人所得稅全免，9% 企業所得稅將於2024 年開始徵收。由於杜拜的地理位置相當有利，他建議，由香港駐杜拜經貿辦搭建更強平台，聯合當地的港商及香港的貿易商，合作進行跨境電商服務，從而把香港貨品透過杜拜，轉口到北非，海灣六國等幅原龐大的地區，幫助促進香港的貿易發展。

周浩鼎：杜拜的金融自貿區 歡迎香港律師執業

周浩鼎表示，此行交流中，向對方積極介紹香港專業服務的優勢，包括法律及爭議解決服務等，並從當地持份者了解到，當地對香港專業服務有信心。由於阿聯酋設了合共28 個自由貿易區，其中杜拜的金融自貿區（DIFCDIFC），亦運用普通法。該自貿區歡迎香港執業律師在該處執業，除了上法庭代表申辯有限制外，其餘合約處理及法律工作，皆能處理，其實亦是香港法律界的新經濟契機。

周浩鼎也指出，由於港府已經和杜拜當局簽訂合作備忘錄 （Memorandum of Understanding Understanding），其中覆蓋的一個核心合作範圍為跨境上市。他表示，向杜拜及阿布扎比方面也介紹了香港最近打算改革創業板的安排，同時也和對方探討雙邊上市 （Dual Listing Listing）的操作安排。也瞭解到杜拜方面有不少家族企業，陸續也有上市融資的需要，透過雙邊上市，既在杜拜上市，也同時在香港上市，達到更大融資的功能。根據目前所知，可在香港作雙邊上市的認可交易所，仍未包含杜拜交易所，相信未來可在這方面繼續下功夫。

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責任編輯：區綽彥