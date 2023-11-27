【傑出人士】張竹君獲樹仁頒榮譽社會科學博士　讚辭：其名「嵌在市民記憶裏」

▲ 張竹君獲頒發樹仁大學榮譽社會科學博士。(梁偉榮攝)

樹仁大學今日（27日）舉行畢業禮，大批畢業生與親友到場參與，校方在典禮上向衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及立法會議員、眼科醫生林順潮頒授榮譽社會科學博士學位，表揚其在公共衛生及醫學領域的貢獻。

張竹君在典禮上以英文致辭，表示將榮譽獻給曾為對抗新冠病毒作出貢獻的人士，形容自己「只不過是團隊一員，與眾多忠於職守的同事一起對抗新冠肺炎疫情，盡上一己力量」，一同攜手努力，追測及認識該病毒，進而制訂一套有效策略，以保障社區健康及福祉。她又感謝社會各界「曾努力不懈遵守防疫措施，不惜為此調適生活方式，同時發揮守望相助精神」。

張亦鼓勵畢業生思考疫症帶來的改變，以及作為社會群體如何應對疫情並從中學習，並讚揚他們「作為未來領袖、創新者及改革者，將塑造我們身處的世界」，相信他們能憑著知識及技能，發揮力量，為世界帶來深具意義的轉變。

據樹仁讚辭指，張竹君在疫情期間主持記者會，向大眾報告最新疫情消息，「已成為市民心目中的一個標誌、一道風景，看到張醫生、聽到張醫生的聲音，就感到安慰」，甚至形容她的名字「已成了這城市的定格，嵌在市民的記憶裏」。同時，讚辭提及她曾連續72日主持會議，即超過兩個月未有休假，認為其「敬業、樂業、專業精神實屬難得，也證市民一日不可無此君」，因此「不僅解市民之惑之憂之懼，也為她贏得市民喜愛」，成為最受歡迎、喜愛的公職人物，而決定向其頒授榮譽社會科學博士。

另外，為表揚林順潮在眼科醫學領域貢獻，以及對醫學的熱愛及對社會的關懷、無私奉獻，而獲樹仁頒授榮譽社會科學博士。據樹仁讚辭指，林「以精湛的醫術及卓越的研究成果，為無數眼疾患者重新鑄造了接通世界的鑰匙，亦為無數後進學者燃亮火炬，指引前路」。

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記者：梁凱婷